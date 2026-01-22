Mikor és hogyan lett Grönland a dánoké?

Nem Donald Trump az első amerikai elnök, aki azt fontolgatja, hogy megvásárolja Grönlandot Dániától, ahogy az Egyesült Államok sem az első olyan nemzet, amely megkérdőjelezi az északi ország fennhatóságát a világ legnagyobb szigete felett. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan és mikor került a sziget a dán királyság alá, és hogyan alakult annak sorsa a középkortól, a második világháborún át napjainkig.

Dánia nem tudja megvédeni Grönlandot Oroszországtól vagy Kínától, és amúgy is miért övék a tulajdonjog? Nincsen erről szóló dokumentumuk, csak annyi történt, hogy egy hajó kikötött ott több száz évvel ezelőtt, de a mi hajóink is ugyanúgy kikötöttek ott – jelentette ki 2026 januárjában Donald Trump amerikai elnök, aminek hatására sokakban felvetülhet a kérdés, mégis hogyan és pontosan mikor szerezte meg az északi ország a világ legnagyobb szigete feletti fennhatóságot, ahogy az is, mennyire mondható Dánia részének és mennyiben független az országtól. A cikk tartalmából Cikkünkben szó lesz még arról, hogy egy gyilkos fedezte fel Grönlandot,

a Trump vezette az első amerikai kormányzat-e, amely fölveti a sziget megvásárlásának lehetőségét,

melyik országgal küzdött Dánia a bíróságon Grönlandért,

és még az is, mikor kapott autonómiát a grönlandi lakóközösség. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek