Mikor és hogyan lett Grönland a dánoké?

Cheng Xin / Getty Images
Donald Trump amerikai elnök mesterséges intelligencia által generált fotóval illusztrált bejegyzése, amin Grönlandot amerikai területként tünteti fel.
admin Lányi Örs
2026. 01. 22. 18:30
Nem Donald Trump az első amerikai elnök, aki azt fontolgatja, hogy megvásárolja Grönlandot Dániától, ahogy az Egyesült Államok sem az első olyan nemzet, amely megkérdőjelezi az északi ország fennhatóságát a világ legnagyobb szigete felett. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan és mikor került a sziget a dán királyság alá, és hogyan alakult annak sorsa a középkortól, a második világháborún át napjainkig.

Dánia nem tudja megvédeni Grönlandot Oroszországtól vagy Kínától, és amúgy is miért övék a tulajdonjog? Nincsen erről szóló dokumentumuk, csak annyi történt, hogy egy hajó kikötött ott több száz évvel ezelőtt, de a mi hajóink is ugyanúgy kikötöttek ott

– jelentette ki 2026 januárjában Donald Trump amerikai elnök, aminek hatására sokakban felvetülhet a kérdés, mégis hogyan és pontosan mikor szerezte meg az északi ország a világ legnagyobb szigete feletti fennhatóságot, ahogy az is, mennyire mondható Dánia részének és mennyiben független az országtól.

A cikk tartalmából

Cikkünkben szó lesz még arról, hogy

  • egy gyilkos fedezte fel Grönlandot,
  • a Trump vezette az első amerikai kormányzat-e, amely fölveti a sziget megvásárlásának lehetőségét,
  • melyik országgal küzdött Dánia a bíróságon Grönlandért,
  • és még az is, mikor kapott autonómiát a grönlandi lakóközösség.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

