Elképesztő hőmérsékleti különbséget mértek szombaton észak és dél között

Hazánkban olvad a hó és a jég, egyre enyhül az idő, miközben bolygónk ékes példáját adja kétarcúságának – írja az Időkép.hu. Nyilván, az északi félgömbön tél van, a délin pedig nyár, de akkor is megdöbbentő laikusként szembesülni a két félteke közt szombaton mért hőmérséklet-különbséggel. Főleg úgy, hogy nem a sarkokról van szó.

Ausztrália sivatagaiban kínzó hőség uralkodott, a belső területeken 40-46 fokot mutattak a hőmérők. Mindeközben Szibériában sok helyen mértek -40 fok alatti hőmérsékletet, sőt néhol -50 fokot mértek.

Ez pedig azt jelenti, hogy az Ausztrália és Szibéria közti hőkülönbség csaknem elérte a 100 Celsius-fokot.

Magyarországon nem a meleggel, és már nem is a mínuszokkal kell megküzdenünk. Miként ebben a cikkünkben írtuk, vasárnap délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, záporeső, a reggeli órákban az Alpokalján esetleg ónos eső sem kizárt. Az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak. Hétfőre pedig tartós köd miatt adott ki figyelmeztetést a HungaroMet.