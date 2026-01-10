interjúkényszeres zavarmentális betegségobszesszív-kompulzív zavar
Több százezer magyar szenved az OCD-től, pedig nagyrészt gyógyítható

2026. 01. 10. 18:00
Világszerte a lakosság 3 százalékát érintheti az OCD, vagyis az obszesszív-kompulzív, kényszeres zavar, ami Magyarországon nagyjából 250–300 ezer embert jelent. Mégis, az átlagember fejében leginkább csak az van meg, hogy aki OCD-s, az rendmániás. Vizin Gabriella, az ELTE habilitált egyetemi docense szerint a mentális betegség azonban ennél sokkal többről szól, és a megfelelő módszerekkel nagyrészt kezelhető is.

Nagyon könnyen stigmatizálunk. Ha van egy viharosabb párkapcsolat, akkor már sokan egyből borderline-ról beszélnek, ha pedig valaki kicsit arrogánsabban viselkedik, akkor egyből rásütjük, hogy nárcisztikus. Vagy, ha kicsit figyelmetlen, szétszórt, akkor egyből ADHD-s. És akkor itt van az OCD is, amivel sokan a rendmániát azonosítják, pedig nem csak erről van szó. A stigmatizáció, a megszégyenítő, lekezelő kommunikáció társadalmilag és világszinten is felerősödni látszik

– nyilatkozta lapunknak Vizin Gabriella, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője.

A cikk tartalmából

Vizin Gabriellával, az ELTE habilitált egyetemi docensével az alábbi témákat érintettük az interjú során:

  • Az OCD közel sem csak a rendmániáról szól: a különböző kényszerek bemutatása.
  • Mi jár egy kényszeres zavarral élő ember fejében?
  • Mikkel jár az OCD: szokások, azok időtartama és a testi tünetek?
  • Hány embert érint Magyarországon az OCD?
  • Genetikai eredetű, vagy más okai is lehetnek az OCD kialakulásának?
  • Kezelhető-e ez a mentális zavar, és ha igen, hogyan?
