Több százezer magyar szenved az OCD-től, pedig nagyrészt gyógyítható

Nagyon könnyen stigmatizálunk. Ha van egy viharosabb párkapcsolat, akkor már sokan egyből borderline-ról beszélnek, ha pedig valaki kicsit arrogánsabban viselkedik, akkor egyből rásütjük, hogy nárcisztikus. Vagy, ha kicsit figyelmetlen, szétszórt, akkor egyből ADHD-s. És akkor itt van az OCD is, amivel sokan a rendmániát azonosítják, pedig nem csak erről van szó. A stigmatizáció, a megszégyenítő, lekezelő kommunikáció társadalmilag és világszinten is felerősödni látszik
– nyilatkozta lapunknak Vizin Gabriella, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője.
A cikk tartalmából
Vizin Gabriellával, az ELTE habilitált egyetemi docensével az alábbi témákat érintettük az interjú során:
- Az OCD közel sem csak a rendmániáról szól: a különböző kényszerek bemutatása.
- Mi jár egy kényszeres zavarral élő ember fejében?
- Mikkel jár az OCD: szokások, azok időtartama és a testi tünetek?
- Hány embert érint Magyarországon az OCD?
- Genetikai eredetű, vagy más okai is lehetnek az OCD kialakulásának?
- Kezelhető-e ez a mentális zavar, és ha igen, hogyan?
