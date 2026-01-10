Több százezer magyar szenved az OCD-től, pedig nagyrészt gyógyítható

Nagyon könnyen stigmatizálunk. Ha van egy viharosabb párkapcsolat, akkor már sokan egyből borderline-ról beszélnek, ha pedig valaki kicsit arrogánsabban viselkedik, akkor egyből rásütjük, hogy nárcisztikus. Vagy, ha kicsit figyelmetlen, szétszórt, akkor egyből ADHD-s. És akkor itt van az OCD is, amivel sokan a rendmániát azonosítják, pedig nem csak erről van szó. A stigmatizáció, a megszégyenítő, lekezelő kommunikáció társadalmilag és világszinten is felerősödni látszik