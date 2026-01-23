Ritka videón, amint szárazföldön sétálnak a harcsák

Afrikai harcsákat láttak sétálni egy természetvédelmi rezervátumban, a ritkán látható jelenségről videó is készült. A felvételen tisztán kivehető, amint a szárazföldön vergődve, élelmet keresve útnak indulnak a halak – olvasható az IFLScience oldalán.

Az eseményt a dél-afrikai luxus szafariszállás, a Naledi Bush Lodge egyik élőkamerája rögzítette, amely a Balule Természetvédelmi Rezervátumban található. A videó tanúsága szerint a halak nagyjából húsz percen keresztül járkáltak ki és be a vízből, élelem után kutatva.

A Dél-afrikai Nemzeti Biodiverzitási Intézet szerint ezek a harcsafélék mindenevők, étrendjük pedig rendkívül változatos: gyümölcsöket, magvakat, különböző vízi gerincteleneket, kis gerinceseket és kisemlősöket is fogyasztanak. Az étel azonban nem az egyetlen ok, amiért elhagyhatták a vizet.

A régióban nemrég áradások voltak, ezért lehetséges, hogy a harcsák elég nedvesnek ítélték meg a talajt ahhoz, hogy elhagyják környezetüket. Ez a harcsaféle ismert arról, hogy ha lakóhelye kiszárad, akkor a szárazföldön járva keres magának új élőhelyet. Azonban ez egy ritkán megfigyelhető viselkedés, és még ritkábban kapják lencsevégre.