Ők lehettek az első emberek, akik tudtak beszélni

2 millió évvel ezelőtti őseink is képesek voltak már a beszédre — olvasható az IFLScience oldalán. Egy új tanulmány szerint a Homo erectus rendelkezett a beszédhez és a nyelvhez szükséges összes tulajdonsággal: minden korábbi rokonánál nagyobb agykapacitása volt, és bizonyos kulcsfontosságú régiók, mint a frontális és fali lebeny, morfológiailag hasonlóak voltak a modern emberéhez.

Fizikai adottságaik megfeleltek a beszédhez

Természetesen ez önmagában nem bizonyítja, hogy a Homo erectus képes volt úgy beszélni, mint a mai emberek, de a tanulmány szerzői rámutatnak, hogy a faj kognitív képességei elég fejlettek voltak a nyelvhasználathoz. Sok archaikus emberfélének túl szűk gerinccsatornája volt a beszédhez szükséges légzésszabályozáshoz, ám egyes Homo erectus-példányok már a Homo sapienséhez hasonló gerincvelővel rendelkeztek.

Mindezek mellett genetikailag sok az agyhoz, kognitív képességekhez és nyelvhez kapcsolódó fontos mutáció visszavezethető a Homo erectus idejére. Például a FOXP2 nevű gén, amelyről úgy gondolják, összefüggésbe hozható a verbális kommunikáció megjelenésével, és szerepet játszik a két lábon történő járásban is. Mivel a Homo erectus felegyenesedve járt, a kutatók azt feltételezik, hogy rendelkezett a nyelvfejlődéshez szükséges génkészlettel.

Minden addiginál fejlettebb kognitív képességei voltak

A Homo erectus az acheuli kultúrára jellemző kőeszközöket használt, az archaikusabb olduvai eszközök helyett. A fejlettebb acheuli eszközök előállításához szükséges technikák megértése, elsajátítása és tanítása absztrakt gondolkodásra és szimbolikus kommunikációra vall, amely újabb nyom a Homo erectus nyelvi fejlettségének megértéséhez.

Jelenleg nincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy melyik emberfaj kezdett el elsőként beszélni. Sok antropológus úgy véli, hogy a neandervölgyi embereknek már volt valamilyen fajta nyelvük, ennek bizonyítéka, hogy a Homo sapiens és a neandervölgyi emberek keveredtek egymással, az ebből származó utódok pedig életben maradtak, és képesek voltak a beszéd egy formájára.

