Ősi törzs mérgezett nyilaira bukkantak Afrikában

Isaksson et al. / Science Advances
24.hu
2026. 01. 08. 10:54
Ősi mérgezett nyílhegyek.
Isaksson et al. / Science Advances

Körülbelül 60 ezer éves nyílhegyekre bukkantak Dél-Afrikában – számolt be róla a Live Science. A fegyvereken végzett vizsgálatok kimutatták, hogy készítőik valamilyen növényből kinyert, lassan ható méreggel vonták be azokat, hogy hatékonyabban tudják elejteni zsákmányaikat.

A nyílhegyekről szóló új tanulmány szerint, ez a valaha talált legkorábbi bizonyítéka a vadászó-gyűjtögető ősközösségek méreghasználatának, ezelőtt a legrégebbi mérgezett fegyver mindössze 7000 éves volt. A lelet egyúttal jól példázza azt is, hogy az emberek már több tízezer évvel ezelőtt is ismerték a különböző növények biokémiai tulajdonságai, sőt hasznosítani is tudták azokat.

A lassan ható méreg alkalmazásához ráadásul képesnek kellett lenniük a komplex gondolkodásra, az ok-okozati összefüggések megértésére, valamint az előretervezésre.

Hogy milyenek lehettek az őskorban élt emberek, arról  Honnan jöttünk? című cikksorozatunkban részletesen írtunk. Afajunk őstörténetét és az előttünk élt emberfajokat bemutató sorozat részei alább elérhetők:

