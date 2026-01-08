Ősi törzs mérgezett nyilaira bukkantak Afrikában

Körülbelül 60 ezer éves nyílhegyekre bukkantak Dél-Afrikában – számolt be róla a Live Science. A fegyvereken végzett vizsgálatok kimutatták, hogy készítőik valamilyen növényből kinyert, lassan ható méreggel vonták be azokat, hogy hatékonyabban tudják elejteni zsákmányaikat.

A nyílhegyekről szóló új tanulmány szerint, ez a valaha talált legkorábbi bizonyítéka a vadászó-gyűjtögető ősközösségek méreghasználatának, ezelőtt a legrégebbi mérgezett fegyver mindössze 7000 éves volt. A lelet egyúttal jól példázza azt is, hogy az emberek már több tízezer évvel ezelőtt is ismerték a különböző növények biokémiai tulajdonságai, sőt hasznosítani is tudták azokat.

A lassan ható méreg alkalmazásához ráadásul képesnek kellett lenniük a komplex gondolkodásra, az ok-okozati összefüggések megértésére, valamint az előretervezésre.

