Megérkezett a havazás délnyugatra, este jön a folytatás

2026. 01. 03. 08:33
Délnyugaton több helyen csapadék helyett havazásra ébredhettek a reggeli órákban, írja az Időkép.

Éjjel a fagyos levegő előrenyomulásával fokozatosan havas esőbe, havazásba váltott át a csapadék. Ennek következtében Nagykanizsán már éjjel fél 1 körül sűrűn hullott a hó, ahogy Kaposváron is kifehéredett a táj. A havazás javát azonban Baranya és térsége kapta. Hajnalban már vékony fehér takaró borította be Pécset, és Mohácsot is hólepel takarta be.

Jelenleg a Balatonnál és a középső tájakon is előfordul havazás, de már nem sokáig gyűlhetnek a centiméterek. Délelőtt ugyanis fokozatosan megszűnik a csapadék és észak felől egyre több helyen szakadozik fel a felhőzet és süt ki a nap. Este, késő este viszont újabb havazás érkezhet nyugat felől a Dunántúlra.

havazás, időjárás, város
Újév után ismét havazás jön, ráadásul huzamosabb ideig
Reggel, majd aztán este is leeshet egy adag hó az ország több pontján.

