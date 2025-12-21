Valami belecsapódott a Holdba

December 12-én, magyar idő szerint hajnali 4 óra 9 perckor, egy apró felvillanást érzékelt a Holdon Andrew Marshall-Lee, az Armagh Obszervatórium és Planetárium PhD-hallgatója. Az ok, hogy egy apró, talán golflabda méretű tárgy csapódott égi kísérőnkbe iszonyatos sebességgel, mozgási energiája pedig hővé és fénnyé alakult. Olyan éles jelenséggé, amit a megfelelő teleszkóp segítségével a Földről is érzékelni lehetett – írja az IFLScience.

Egy Geminida meteor?

A Hold sebhelyes arca tanúskodik róla, hogy milyen gyakran záporoznak felszínére a kisebb-nagyobb űrbéli objektumok az apró kavics mérettől a sziklákig. A mostani behatolóval kapcsolatban jelenleg is folynak a számítások, a szakemberek egyelőre úgy vélik, a tárgy Langrenus-krátertől körülbelül 2 fokkal északkeletre csapódott be. Átmérőjét 3,5-5 centiméterre teszik, sebessége pedig 35 km/másodpercre, azaz 126 ezer kilométer / órára.

Utóbbi egyébként a Geminidák meteorraj tagjainak átlagos sebessége, és elég valószínűnek tűnik, hogy a becsapódó objektum is ebből a rajból származik. A Hold méreteit és a villanás rövid idejét tekintve rendkívül ritka, hogy egy ilyen jelenséget sikerül rögzíteni.

Különleges csapat

A Geminidák kakukktojásnak számítanak a „hullócsillagok” között, ugyanis nem üstökösből, hanem egy földsúroló kisbolygóból származnak: a meteorraj szülőobjektuma az 1983-ban megtalált (3200) Phaethon, amely egy öt és fél kilométer átmérőjű földsúroló aszteroida.

Kisbolygó létére azonban üstökösszerű tulajdonságokat is mutat, pályáján a Naphoz közeledve erősen felfényesedik és csóvát ereszt, miközben „kipöfögi” magából a Geminidák-meteorraj szemcséit. A meteorraj december 4-e és 20-a között volt aktív, maximumát pedig 13-14-én érte el.

Az apró meteorok a Föld légkörébe érve látványos fényjelenséggel elégnek, a Holdnak azonban nincs légköre, közvetlenül a felszínébe csapódnak rövid fényvillanásokat produkálva.