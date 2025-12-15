Kemenesi Gábor: Baromság a szuperinfluenza

Új típusú influenza bukkant fel és terjed Európában, így hazánkban is, amellyel szemben a védőoltások kevésbé hatékonyak – itt írtunk róla mi is az elmúlt napokban. A sajtóban megjelent és terjed a szuperinfluenza megnevezés, az egyre őrültebb médiazajban szokás szerint ismét elvész az értelmes, értékes információ. Dr. Kemenesi Gábor virológus, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője Facebook-posztban reagált, egy rövid összefoglalót posztolt „garantáltan »szuperinfluenzás« baromságok nélkül”:

Korábban indult az influenzaszezon szinte mindenhol, köszönhetően az egyébként influenzavírusoknál nem meglepő új változat megjelenésének.

Jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti a fertőzés, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival, ám ez a szezon során még változhat, hiszen sok tényező befolyásolja.

Még ha az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen, a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad.

Ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni.

Ám fontos hozzátenni, hogy az influenzavírusoknál ez teljesen megszokott, csak a COVID-19 óta mindenki felkapja a fejét az ilyesmire a média meg kicsavarja és apokaliptikus színezetet ad neki.

Nem nő harmadik karunk

A szakember szerint ahol idős családtag vagy kisbaba/fiatal gyermek, krónikus beteg vagy például szervátültetésen átesett családtag van, erősen ajánlott az oltás felvétele. Ajánlott a kockázati csoportba tartozó családtagnak és a családi fészek tagjainak is a megfelelő „fészekhatás” eléréséhez. Mindenki másnak is javasolt felvenni, hiszen a szezonális influenza évről-évre jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerekre és veszélyezteti az ellátott betegeket – nem hiába a kórházi látogatások korlátozása.

A vakcina önmagában nem elég, itt az idő újra odafigyelni a légúti fertőzések szezonjában megtanult jó higiéniás gyakorlatra (kézmosás, légzésvédelem, betegen elkerülni a közösséget stb). Illetve:

A néphiedelmekkel ellentétben nem nő harmadik karunk a vakcinától, jómagam most hétfőn felveszem. A védelem kialakulásához kell némi idő, így igencsak indokolt ezt mihamarabb meglépni

– írja Kemenesi Gábor.

Tudatosság és vakcina

A poszt tudományosabb magyarázattal zárul. E szerint a szezonális influenzavírusokat A és B típusokba soroljuk, a mostani H3N2, az influenza A vírusok közé tartozik és kapott még egy K alcsoport jelölést is. A vírus változásai (közismertebben mutációi) nem csupán a többi influenzához való rokonságát alakítják, de az úgynevezett antigenitást is, azaz azt, hogy ez immunrendszerünk által korábban már látott influenzavírusokhoz mennyire hasonlít, a kialakult antitestek mennyire tudják megfogni és védeni ellene.

A mostani domináns törzs több olyan változást is felszedett, ami éppen ezt az elsődleges védelmi vonalat gyengíti, azaz a korábbról vagy éppen a vakcina által kialakított antitestektől kisebb fokú védelmet várhatunk – a korai laboratóriumi adatok most ezt mutatják. Azonban a COVID-19 alatt mindenki megtanulhatta, hogy a vírusok elleni védelem nagyon sokféle és sok szintű is, így hiába ez a változás a víruson, legalább valamennyire hasonló influenzavírusokkal találkozhattunk és az idei vakcina is ezek lenyomatát tanítja meg a szervezetnek.

Emiatt várható, hogy súlyos megbetegedés és komolyabb szövődmények ellen továbbra is véd a vakcináció.

Az pedig, hogy a vírus járványtanát miként módosítja az új variáns még nem tudjuk, a laboratóriumi vizsgálatok és a megfigyelések majd hoznak válaszokat. Addig is a tudatosság a legfontosabb és a pánikkeltő hírek kerülése.