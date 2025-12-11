Új mutáns influenzavariáns jelent meg, és fertőz Európa-szerte, így Magyarországon is – írja Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos a WEBBeteg oldalán. Az új alcsoporttal szemben a védőoltások kevésbé hatékonyak, ezért meglehetősen gyorsan terjed, néhány hónap alatt globálisan elterjedt.

Az influenzavírusnak négy típusa van – A, B, C és D –, amelyek közül az A és B influenza minden télen szezonális járványokat okoz. Az influenza A domináns törzsei a H1N1 és a H3N2, így ezek szerepelnek az influenzavakcinában is. Az influenzavírus azonban gyorsan mutálódik, ami előnyt jelenthet a vírusnak, akár védelmet is szerezhet ennek a képességének köszönhetően a védőoltások ellen.

Ez történ a H3N2-vel, amelynek 2025 végén erős új típusát észlelték júniusban. A H3N2 K nevű alcsoport olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek megkerülik a jelenlegi vakcina által nyújtott immunitást, így a jelenlegi oltások csak részben védenek ellene.

Ez az alcsoport gyorsan terjed, és több országban az összes influenza A-eset majdnem felét okozza.

Mik a tünetei az új variánsnak?

A H3N2 K-fertőzés jelei a következők:

magas láz,

hidegrázás,

izomfájdalom,

fejfájás,

torokfájás,

köhögés,

orrfolyás,

hányás, hasmenés is előfordulhat.

Az influenzát a hasonló tünetek miatt gyakran összetévesztik a megfázással, de néhány eltérésnek köszönhetően meg tudjuk őket különböztetni. Az influenza a megfázással ellentétben hirtelen kezdődik, magas lázzal, erős izomfájdalommal és fejfájással jár.

A H3N2 variánsok (beleértve a K alcsoportot is) átlagosan súlyosabb tüneteket okozhatnak, mint a H1N1, különösen a 65 év feletti idősek és az 5 év alatti kisgyermekek körében.

Hogyan védekezhetünk ellene?

Az ECDC azt ajánlja, oltassuk be magunkat, hiszen még ha nem is nyújt teljes védelmet a vakcina, csökkenti a súlyos szövődmények kialakulásának esélyét. Fontos emellett a korai antivirális kezelés, vagyis az oseltamivir, zanamivir, baloxavir alkalmazása. Emellett tanácsolt az alapvető higiénés szabályok betartása, mint a gyakori szappanos kézmosás, a rendszeres szellőztetés és a maszkviselés zsúfolt helyeken.