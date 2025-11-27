Növeli a halál kockázatát, ha az ember híres énekes

Egy új tanulmány szerint a zenészeknél a hírnév növeli a korai elhalálozás kockázatát – írta a The Guardian. Az énekesekhez sokszor hedonista, kicsapongó életet társítunk, így nem feltétlen lepődünk meg azon, ha egyes sztárok viszonylag fiatalon hunynak el. A Witten/Herdecke Egyetem kutatói azonban kiderítették: nem maga a szakma vagy az életmód határozza meg az életük hosszát, hanem a hírnév mértéke.

Európai és amerikai zenészek halálának időpontját elemezve arra jutottak, akik önállóan váltak híressé, átlagosan közel 5 évvel korábban haltak meg, mint kevésbbé felkapott társaik.

A szólóénekesek gyakran 4,6 évvel rövidebb ideig éltek, mint a zenekarok frontemberei.

A tanulmány szerzői úgy vélik, a szólóénekesek a karrierjük során egyedül jobban ki voltak téve a nyilvánosságnak, nagyobb nyomás nehezedett rájuk és kevesebb érzelmi támogatást kaphattak, ez okozhatta korai halálukat is.

Nem a szakmától függ

Minden évtizednek megvan a maga listája a fiatalon elhunyt sztárokról, amelyen rajta lehetne például Whitney Houston, Prince, George Michael vagy Keith Flint. A 27 évesen elhunyt sztárokra – így Janis Joplin, Kurt Cobain vagy Amy Winehouse körére – még külön fogalmunk is van. Felmerül viszont a kérdés, hogy vajon a kevésbé ismert énekesek is átlagosan korábban halnak-e.

A tanulmányban 1950 és 1990 között aktív, 324 híres szólistát vagy frontembert vizsgáltak, és párosították össze ugyanolyan korú, nemű, nemzetiségű és etnikumú ismeretlenebb zenészekkel. A letöbbjük amerikai fehér férfi volt, 19 százalékuk fekete és 16,5 százalékuk nő, és több mint a felük zenekarokban játszott.

A neves énekesek általában a 75 éves korukig, míg a kisebb mértékben híresek 79 év éves korukig élték. A zenekari tagság 26 százalékkal alacsonyabb halálozási kockázattal járt, mint a szólókarrier,

míg a nagyon híres sztárok 33 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg a vizsgált időszakban, mint kevésbbé ismert társaik.

Michael Dufner, a Witten/Herdecke University munkatársa és a tanulmány vezető szerzője szerint a mai sztároknak fontos felismerniük, hogy a turnézások során könnyen elszigetelődhetnek közeli barátaiktól és családjuktól, illetve kábitószerekhez is könyebben hozzáférhetnek. Úgy véli, az időszakos visszavonulások, segíthethetnek a zenészeknek a korai elhalálozás megelőzésében, mivel ilyenkor találkozhatnak hozzátartozóikkal és lehetőségük van kritikusan átgondolni az életmódjukat.