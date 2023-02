A hírnév vitte sírba Kurt Cobaint

A fiatal zenész tinédzser korában gyakran híd alatt aludt, de még innen is sikerült a csúcsra jutnia, ám feltehetőleg éppen ez okozta vesztét.

Kurt Cobain 56 éve, 1967. február 20-án született a Washington állambeli Aberdeenben. Zárkózott gyerek volt, iskolába járni nem szeretett, csupán a festészet és a zene érdekelte. A The Beatles és a The Monkees, később pedig a Kiss, a Black Sabbath, a Sex Pistols zenéjét hallgatta. Két nagybátyja és egyik nagypapája is végzett magával, ezért már egész fiatalon elkezdte foglalkoztatni az öngyilkosság gondolata – írja a Múlt-kor.

Tizennégy éves korában videót készített Kurt véres öngyilkosságot követ el címmel, és gyakran mondta a barátainak:

Szupersztár zenész leszek, aztán megölöm magam, és a dicsőség lángja fog övezni.

A zenei karrier kezdete

Tizenöt éves korában elhagyta otthonát, többnyire rokonainál szállt meg, de gyakran előfordult, hogy híd alatt vagy várótermekben aludt. Az iskolát abbahagyta, punkkoncertekre kezdett járni, majd a Melvins nevű együttes mindenese lett. Tizennyolc évesen alapította első zenekarát Fecal Matter néven, pár hónappal később Krist Novoselic basszusgitárossal pedig összehozták a Nirvanát. Az együttes a dobosok egész sorát fogyasztotta el, mígnem 1990-ben rátaláltak Dave Grohlra, aki jelenleg a 2012-ben öt Grammy-díjat besöprő Foo Fighters énekes-gitárosa.

Első albumukat 1989-ben vették fel. A Bleach című lemezen a punk, a heavy metal és az indie rock elemeiből összeálló grunge nevű műfaj hallható. Az áttörést 1991-ben a Nevermind című album hozta meg, amely vezette a Billboard slágerlistáját, több mint 30 millió példány fogyott belőle, és a mai napig rendszeresen minden idők legjobb albumai közé sorolják. A Nirvana harmadik, egyben utolsó lemeze, az In Utero 1993-ban jelent meg, és bár slágerek ezen is akadtak, már nem aratott átütő sikert.

Zuhanás a csúcsról

A hírnév nem volt jó hatással Cobainre, akit félelemmel töltött el a zenekar óriási népszerűsége, és nem szívesen játszott nagy stadionokban, inkább a kis klubokat kedvelte. A 90-es években a folyamatos turnék, médiaszereplések annyira megviselték, hogy heroint kezdett használni. A droghasználat súlyosbította mániás depresszióját, és többször is túladagolta magát.

Úgy látszott, egyenesbe jön miután 1992-ben feleségül vette Courtney Love énekesnőt, akitől nem sokkal később lánya is született. A kapcsolat azonban viharossá vált, Cobain pedig a banda tagjaival is egyre távolságtartóbb lett.

Egy túladagolás után megpróbálkozott az elvonókúrával, de a kezelést nem csinálta végig, a klinikáról megszökött. Hollétéről napokig nem tudtak, holttestét 1994. április 8-án fedezték fel vidéki otthonában.

A hivatalos vizsgálat szerint április 5-én lőtte fejbe magát, szervezetében drogot és gyógyszereket is kimutattak.

Hátrahagyott leveiből az derül ki, hogy az érzékeny zenész nem tudta elviselni a rászakadt sikert, úgy érezte, hogy nem tud hiteles maradni. Halálával bekerült a 27-esek klubjába, vagyis a huszonhét éves korukban, gyakran rejtélyes körülmények között meghalt fiatal sztárok – Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison – közé.

Kurt Cobain a mai napig a popkultúra meghatározó alakja, hatása a könnyűzenére felbecsülhetetlen, számos zenész inspirálódott az ő művészetéből.