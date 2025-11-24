Herceghez méltó kincsre bukkantak egy középkori várnál

Ritka középkori kincsre bukkantak egy lengyel vár romjainál – számolt be róla a Heritage Daily. Amint az értékes leletről készült tanulmányból kiderül, a régészek szerint a felfedezett ékszer egy hercegé lehetett. Legalábbis díszessége, aprólékos megmunkáltsága magas rangú tulajdonosra utal: gyönyörű, aranyozott ezüstbe foglalt ametisztkőről van szó, amely feltehetőleg egy dísztű, vagy valamilyen más nagyobb dísz része volt.

A drágakövet egy 13. századi vár maradványainál találták meg, amely építmény hosszú időn át fontos eleme volt a határvédelemnek. A 15. századra azonban stratégiai fontossága lecsökkent, és egy belviszály alatt tűzvésznek esett áldozatul. Az erődítményt ezután sosem hozták helyre, a 18. században pedig kőfejtőként kezdték használni, anyagából más épületeket emeltek. Romjainál nemrég végeztek feltárásokat, ezek alkalmával bukkantak a különleges ékszerre.

Amint a régészek elárulták, az ametisztről a középkorban úgy tartották, védelmet nyújt a mérgezés, ízületi gyulladás, árulás, rossz álmok, vakság és fogság ellen, miközben a mártírságot és a hitet szimbolizálta.

