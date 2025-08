Kutatók állítják, megtalálták a náci aranyvonatot

Nácik által elrabolt arany és műkincsek keresésébe kezdenek Lengyelországban – közölte a Facebookon a Złoty Pociąg 2025 (Aranyvonat 2025) projekt vezetése, miután megkapták a hatósági engedélyeket a kutatáshoz.

A wałbrzychi aranyvonat néven elhíresült vasúti szerelvény létezését egy lengyel börtön egykori foglya vetette fel, aki állítása szerint fogsága alatt találkozott Erich Koch-kal, a német náci párt (NSDAP) egyik körzetvezetőjével. Tőle hallotta, hogy 1945-ben Berlinből arannyal és felbecsülhetetlen értékű műkincsekkel megrakott konvoj indult útnak Lengyelországba, amelynek célálommása bizonyos feltételezések szerint egy föld alatti, titkos bunkerrendszer lehetett. Mindezt egy SS-távirat is megerősíteni látszik – foglalja össze a Heritage Daily.

Az aranyvonatot az elmúlt évtizedek során többen is megkísérelték felkutatni, azonban egyelőre senki nem tudott kézzel fogható bizonyítékot felmutatni vele kapcsolatban. Az Aranyvonat 2025 kutatói most azonban azt állítják, nagy valószínűséggel megtalálták a pontos helyét.

Elmondásuk szerint geodéziai mérésekkel föld alatti járatokat azonosítottak Észak-Lengyelország egyik erdős területén. Adataik 9 méter széles és 9 méter magas alagutakról árulkodnak, amelyekben három második világháborús vasúti vagon áll, mindegyik körülbelül 12 méter hosszú, 4 méter széles és 4 méter magas.

A kutatók engedélyt kaptak rá, hogy a helyszínen ásatásokat és fémkeresős felméréseket végezzenek. A munkálatok alkalmával le szeretnének fúrni a járatokba, és egy kamerát lejuttatva megerősíteni a vagonok létezését. Ha ez sikerül, végső lépésként feltárhatják az alagút bejáratát is.

Az aranyvonat esete is jól mutatja, hiába a világ egyik leginkább kutatott történelmi eseménye a második világháború, még ma is számos részlete ismeretlen számunkra. Az elmúlt években megannyi lelet került elő világszerte, amelyek segíthetnek jobban megismerni a 20. század legvéresebb korszakát, ezeket lapunk az alábbi cikkekben mutatta be: