Különleges, pikkelyes gombák bújtak elő a Maros árterében

A gombák esetében adott év időjárásától függ, mikor, hol és milyen mennyiségben jelennek meg a termőtesteik. Idén a Maros árterében annyira kevés volt a csapadék, hogy csak tavasszal, egy rövid időszakban, néhány helyen és kis mennyiségben jöttek elő a gombák. Ezt követően a szárazság miatt egészen novemberig a különböző taplókon kívül egyáltalán nem lehetett észlelni őket, még a folyóparti erdőkben sem.

A november elején érkezett csapadék aztán végre megfelelő talajnedvesség-viszonyokat teremtett, ennek köszönhetően a gombák is előbújtak az ártérben – írja a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság.

Olyan fajok is megjelentek, amelyeket általában az év korábbi időszakában lehet észlelni.

Mivel azonban eddig nem tudtak aktívak lenni, így most jöttek elő, mint például a karakteres megjelenésű és természetvédelmi oltalom alatt álló őzlábgalóca. Jellemzően a nitrogéndús, legeltetett gyepterületeket kedveli, védettségét is ez indokolja: az élőhelyéül szolgáló, hagyományos módon legeltetett területek az utóbbi évtizedekben jelentősen csökkentek hazánkban.

Az őzlábgalóca szinte teljesen fehér színű gomba, tönkje, gallérja, lemezei és kalapja is fehér. Emiatt már messziről elég feltűnő a legeltetett, zöldessárga színű gyepeken. Megjelenésének különlegességét az adja, hogy kalapjának egész felületét, valamint tönkjének a gallér alatti részét is nagyméretű, durva pikkelyek borítják. A hozzá hasonló tüskés galócától az különbözteti meg, hogy kalapjának pereme szabályosan csipkézett.

Az őzlábgalócák mellett egyéb, gyakoribb fajok is most jelentek meg, például a sokak által ismert és kedvelt nagy őzlábgomba, amely az ártéri erdőkben és a gyepeken is előfordul.