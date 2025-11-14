Ahogy a 24.hu is megírta: megdöbbentő eredményeket hozott Adolf Hitler állítólagos DNS-ének elemzése. Az adatok többek között a Kallmann-szindróma nevű, a szexuális fejlődést megzavaró genetikai rendellenességre, autizmusra, skizofréniára, bipoláris zavarra és ADHD-re utalhatnak, de az is bebizonyosodott, hogy a népszerű feltételezéssel szemben a náci diktátor nem bírt zsidó felmenőkkel.

A neves kutatók, köztük Turi King genetikus bevonásával végzett vizsgálat eredményeit a Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator (Hitler DNS-e: egy diktátor lenyomata) című, a londoni székhelyű Blink Films által készített kétrészes dokumentumfilmben mutatják be.

A két epizód Magyarországon a Viasat History csatornán lesz látható 2025. december 1-jén és 2-án 20:00-kor.

A szakértői csapat azt a vérfoltos textildarabot vetette elemzés alá, amely a hírhedt bunkerből, abból a kanapéból származik, amelyben a Führer öngyilkos lett. Az anyagot egy amerikai ezredes vágta ki és hozta el.

Az adatokat a dokumentumfilm mellett tudományos publikációban is ismertetni fogják, ám a hosszadalmas ellenőrzési folyamat még nem zárult le. A kutatók által tett kijelentéseket már most nagy érdeklődéssel figyeli a szakma, feltételezhető, hogy a tanulmány megjelenése után komolyabb tudományos diskurzus kezdődik majd a módszerekről és a megállapításokról.

A dokumentumfilm megalkotásához a történeti kutatást a legmodernebb genomikával ötvözték, megvizsgálva, hogy miként hatott egymásra biológia, környezet és ideológia. Az alkotók szerint az eredmények spekulációktól mentesen, mértéktartóan és bizonyítékokra építve születtek meg.

Az első rész a DNS-hitelesítés kriminalisztikai folyamatát mutatja be Hitler utolsó napjainak történelmi kontextusában. A második epizód a genetikai eredményeket elemzi, és azok jelentőségét tárgyalja az emberi viselkedés és történelmi felelősség megértésében.