Egyre gyakoribbak a memória-, döntéshozatali vagy koncentrációs problémák a 40 év alattiak körében – derült ki egy friss, amerikai kutatásból. Ka-Ho Wong, a Utah-i Egyetem neurológusa csapatával kifejezetten az amerikai lakosokat vizsgálta, az eredmények azonban jelzésként szolgálhatnak a világ többi országának is, írja a Science Alert.

A szakemberek mintegy 4,5 millió ember felmérési adatainak elemzése után arra jutottak, hogy a 18–39 éves korosztályban tapasztalható az értelmi fogyatékosság legnagyobb növekedése az elmúlt évtizedben. Kognitív vagy értelmi fogyatékossággal élőnek azokat tekintették, akinek memória-, döntéshozatali vagy koncentrációs problémái vannak. A Neurology című szaklapban megjelent vizsgálat szerint az amerikai felnőttek körében súlyos kognitív nehézségekről beszámolók aránya 5,3 százalékról 7,4 százalékra emelkedett 2013 és 2023 között.

A 40 év alattiak esetében az arány majdnem megduplázódott, ugyanezen időszak alatt 5,1 százalékról 9,7 százalékra nőtt.

Az önbevalláson alapuló kognitív fogyatékosság mértéke a legtöbb korcsoportban emelkedett, azonban az időseknél nem figyeltek meg ilyen tendenciát. A kutatók szerint a 70 éves és idősebb korosztály körében az arányok valójában kismértékben még csökkentek is. A kutatók úgy vélik, hogy a társadalmi és strukturális tényezők kulcsszerepet játszanak ezekben a változásokban.

Az egyik ilyen tényező a társadalmi-gazdasági státusz lehet. A 35 ezer dollár – nagyjából 11,8 millió forint – alatti éves jövedelemmel rendelkező csoportokban és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőknél az értelmi fogyatékosság növekedése nagyobb volt, mint az általános trend.

A szakemberek nem fogalmaztak meg konkrét okokat, hogy miért nőhet az értelmi fogyatékossággal élők száma. Azt ugyanakkor felvetették, hogy több lehetséges magyarázat is lehet: ilyen például, hogy az emberek egyre bátrabban felvállalják a problémáikat, de a fiatal felnőttek körében a munkával kapcsolatos fokozott bizonytalanság és a digitális eszközökre való nagyobb támaszkodás is hozzájárulhat ehhez.