Úgy tűnik, szaporodik a világ legveszélyeztetettebb cetféléje

A legújabb megfigyelések alapján javult a világ legkisebb, legritkább és legveszélyeztetettebb cetféléjének helyzete: 7–10 vaquitát és új borjak születését dokumentálták a szakemberek – írja az IFLScience. A Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság két éve éppen ezen faj miatt adott ki története során először riasztást.

A kaliforniai disznódelfinként is ismert állat csak a Kaliforniai-öböl északi, mexikói részén fordul elő. Az állomány a régióban hosszú időn át használt, mára betiltott hálók miatt omlott össze, a példányok rendszeresen pusztultak el mellékfogásként. 1997-ben még nagyjából 560 egyed él, 2018-ban viszont már csak tízet dokumentáltak.

Ugyan komoly tiltásokat és szigorításokat vezettek be a populáció védelme érdekében, a szakértők pedig rendszeres felméréseket végeznek, a természetvédelmi munka nagyon nehéz, részben azért, mert a vaquiták megtalálása nem egyszerű kis méretük és rejtőzködő életmódjuk miatt. A kutatók a legújabb vizsgálathoz akusztikus eszközök, víz alatti detektorok és távcsövekkel felszerelt hajók adatait használták fel.

A megfigyelést 2025 májusa és szeptembere között végezték el különböző kormányzati szervek és civil csoportok, köztük a Sea Shepherd Conservation Society, valamint helyi lakosok segítségével.

Az eredmények alapján a tavalyihoz képest javult a helyzet: 7–10 kaliforniai disznódelfint és akár két borjait is láttak.

2024-ben egyetlen fiatal egyedet sem észleltek. Az új adatok azt jelzik, hogy a faj szaporodik és a megfelelő erőfeszítéseknek köszönhetően potenciálisan megmenthető, fontos azonban hozzátenni: továbbra is egy súlyosan veszélyeztetett, a kihalás szélén álló élőlényről van szó.

Marina Robles García, Mexikó biodiverzitásért és környezet-helyreállításért felelős államtitkára szerint a megfigyelés lehetővé teszi a még célzottabb és hatékonyabb stratégia kidolgozását. Mint hozzátette: úgy tűnik, a csökkenő tendencia nem folytatódik, és vannak olyan egyedek, amelyeket évek óta nem látnak, ezek valószínűleg más, nem monitorozott területen tartózkodnak.