Madárpókokat talált a szemétben egy lengyel utcaseprő

Egy lengyel utcaseprőt furcsa meglepetés fogadott néhány napja, ugyanis több doboznyi veszélyes pókot – vélhetően madárpókféléket – találtak a szemeteszsákok között elrejtve – írja a TVPWorld.

A rendőrség közlése szerint a dél-krakkói önkormányzat alkalmazottja október 23-án éjfél előtt, miközben egy szemetest ürített, négy átlátszó tartályt talált, amelyekben nagy, szőrös pókok voltak.

A helyszínre riasztott állatorvos megerősítette: a pókok mérgezőek, de nem halálosak.

A rendőrség által közzétett fotók arra utalnak, hogy a pókok a Brachypelma vagy Aphonopelma madárpókfélék családjába tartoznak, amelyek Amerikában őshonosak, és feltűnő megjelenésük miatt gyakran egzotikus háziállatként tartják őket. A pókokat biztonságosan begyűjtötték, és jelenleg állatorvosi felügyelet alatt állnak. Azt azonban nem sikerült kiderítenie a hatóságoknak, hogy ki hagyta a dobozokat a kukáknál, és hogy miért.