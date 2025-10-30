krakkóutcaseprőszemétmadárpók
Tudomány

Madárpókokat talált a szemétben egy lengyel utcaseprő

Straż Miejska Miasta Krakowa
24.hu
2025. 10. 30. 07:20
Straż Miejska Miasta Krakowa

Egy lengyel utcaseprőt furcsa meglepetés fogadott néhány napja, ugyanis több doboznyi veszélyes pókot – vélhetően madárpókféléket – találtak a szemeteszsákok között elrejtve – írja a TVPWorld.

A rendőrség közlése szerint a dél-krakkói önkormányzat alkalmazottja október 23-án éjfél előtt, miközben egy szemetest ürített, négy átlátszó tartályt talált, amelyekben nagy, szőrös pókok voltak.

5 fotó

A helyszínre riasztott állatorvos megerősítette: a pókok mérgezőek, de nem halálosak.

A rendőrség által közzétett fotók arra utalnak, hogy a pókok a Brachypelma vagy Aphonopelma madárpókfélék családjába tartoznak, amelyek Amerikában őshonosak, és feltűnő megjelenésük miatt gyakran egzotikus háziállatként tartják őket. A pókokat biztonságosan begyűjtötték, és jelenleg állatorvosi felügyelet alatt állnak. Azt azonban nem sikerült kiderítenie a hatóságoknak, hogy ki hagyta a dobozokat a kukáknál, és hogy miért.

Kapcsolódó
A világ leghosszabb nemi szervű madárpókját fedezték fel
Azért lehet szüksége ennyire hosszú nemzőszervre, hogy túlélje a párzást a rendkívül agresszív nősténnyel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Direkt36: Orbán maga mondta el, miért tartotta jó húzásnak, hogy a magyarellenes George Simiont méltatta
Orbán Viktor majdnem elfelejtett válaszolni Orbán Viktornak
Trump elrendelte az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését
Nem támogatta a Sziget megmentéséről szóló előterjesztést a fővárosi közgyűlés, veszélyben a jövő évi fesztivál
Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik