Szó szerint nyári nap volt október 23.

Az 1956-os forradalom ünnepén tömegek voltak az utcákon, a délelőtt még szép, napos idő volt Budapesten, amikor a Békemeneten Orbán Viktor édesanyja is interjút adott, délutánra azonban, a Nemzeti menet idejére beborult az ég, eleredt az eső – a nap videós összefoglalóját itt láthatja.

Ami az időjárást illeti, csütörtökön hidegfront érte el hazánkat, amelynek előterében meleg légtömegek áramlottak térségünkbe, a legmagasabb hőmérsékleti értékeket a déli-délkeleti határszélen mérték:

Kübekházán 25,3 fokot rögzítettek, amivel meteorológiai fogalmak szerint nyári napot regisztrálhattunk október 23-án

– írja az Időkép.hu.

A folytatás már zordabbnak bizonyult, és ez így is marad. A Kiderül.hu előrejelzése szerint szombaton kora délutántól egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben csak kevés helyen eshet, estétől viszont – nagyobb eséllyel a déli országrészben – megnövekszik az eső, zápor esélye, akár zivatar is kialakulhat. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik, a csúcshőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul. Az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő, késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő. Vasárnap 11-17, hétfőn 9-14, kedden 10-15 fok valószínű a legmelegebb délutáni órákban.