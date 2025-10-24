Kersák István, egy youtuber véletlenül összetalálkozott a Békemeneten Orbán Viktor édesanyjával, akinek semmi gondja nem volt azzal, hogy interjút készítsenek vele.

Sipos Erzsébet azt mondta, hogy mindegyik Békemeneten részt szokott venni, és természetesen támogatja a miniszterelnököt, de ha nem a fia lenne, akkor is így tenne. Büszke Orbánra, de nem nem csak rá, a többi gyerekére is.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol Magyar Péterről és az ellenzékről, Sipos azt mondta, hogy régóta van már a világon, sok mindenkit sok szempontból meg tud érteni. Szerinte

az emberek tulajdonképpen nem politizálnak, ha megjelenik valaki, aki jót ígér nekik, nem ismerik ők egyik oldalt sem, valamit szeretnének, valami jót.

Úgy gondolja, hogy nem mindenki azért van az ellenzék oldalán, mert „Viktor ellen van”, és az emberek hajlamosak arra, hogy anélkül szidjanak valakit, hogy ismernék az illetőt. A „suttogó propagandára” példaként elmesélte, hogy amikor egyszer kopogtatócédulát gyűjtött, egy idős nő közölte vele, hogy ő azért nem szavaz Orbánra, mert cigányra sem szavaz. Sipos megkérdezte tőle, hogy őt cigánynak tartja-e, majd a nemleges válasz után elmondta, hogy ő az anyja, mire a nő zavarba jött.

Sipos Erzsébet nem mondaná, hogy szórakoztató feladat, amit a fia végez, nagyon aggódik is érte a „történelmi tapasztalatai” alapján.

A Hatvanpusztára vonatkozó kérdésre azt mondta:

Nagyon aranyos. Valóban igaz, a férjemé Hatvanpuszta, nem a Viktoré.

Elmondta, hogy Alcsútra ment férjhez Orbán Győzőhöz, „Viktorral” együtt a gyerekeik is nagyon szeretik a környéket. A korábban József főherceg majorságaként működő birtok szerinte „lepusztult tanyavilág”, és nagyon örül neki, hogy a férjének volt lehetősége megvenni azt.

A miniszterelnök édesanyja örül neki, hogy a 85 éves Orbán Győző a mai napig minden reggel elmegy dolgozni a kőbánya vezetőjeként, majd este érkezik haza.

Hozzátette, „szegény emberek voltunk”, ő régen lakott földes szobában is. Orbán Győző mérnökként dolgozott, de ígértek nekik egy állami lakást, amiben ingyen lakhattak, ha a férje elvállalja a gánti kőbánya vezetését. Úgy emlékszik, A bánya privatizációjakor súgtak nekik, hogy létezik az E-hitel konstrukció, a munkatársaival együtt az idősebb Orbán ennek segítségével vásárolta meg azt. „Mondtam a férjemnek, hogy szegényebbek nem leszünk, mint ahogy kezdtünk, úgyhogy ugorjunk bele” – mesélte nevetve.

Mint mondta, jól megy a kőbánya, büszke is rá, ebből lett pénzük, és állítása szerint ebből vették meg részletekben a hatvanpusztai majorságot, ahol először a lepusztult istállóépületeket kezdték el felújítani.

Na most a zebra. Az meg külön tetszik nekem. Ahhoz hogy legyen zebra, ahhoz fől kéne festenünk ott a úton. Hát nincs ott zebra, miért tartanánk zebrát, már nem azért mondom? Viktor meg pláne miért tartana zebrát? Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta. Engem személy szerint nem izgat, nekem ez személy szerint komikus. A férjemet idegesíti, mert ő komoly ember, na az az igazság. Tehát őt minden olyan idegesíti, ami igazságtalan

– mondta a hatvanpusztai Orbán-birtok közelében lévő, Mészáros Lőrinchez köthető telkeken egyébként fotókon is megörökített zebrákról.

Sipos Erzsébet állítása szerint a férje az elején nagyon szívesen fogadta az újságírókat, de egyszer megkérdezték tőle, igaz-e hogy megverte a fiát – erről a miniszterelnök még fiatalon a Fekete Doboz Alapítvány egy archív felvételén beszél –, mire Orbán Győző azt mondta, nem amiatt kapta a verést a fia, amiről az az interjúban beszélt, hanem mert „szemtelenkedett az anyjával”. Sipos azt állítja, másnap a tévében azt írták a férje képe alá, hogy brutálisan verte gyermekét – onnantól kezdve nem nyilatkozik senkinek.