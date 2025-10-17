Rejtélyes módon sodródott partra egy csordányi kardszárnyú delfin

Rejtélyes körülmények közt pusztult el 26 ritka, D-típusú kardszárnyú delfin Argentínában. Az állatok úgy sodródtak partra, hogy semmilyen sérülés vagy betegség nyomát nem találták rajtuk a tudósok – írja az Independent.

A kardszárnyú delfineknek számos alcsoportja ismert, közülük a legkülönösebb a D-típus, amelynek egyedei gömbölyű fejjel és szemük körül a szokásosnál jóval kisebb fehér foltokkal rendelkeznek. A D-típusú példányok annyira különböznek a többi alcsoportba tartozó kardszárnyú delfintől, hogy egyes szakértők szerint akár egy teljesen másik fajhoz is tartozhatnak.

A D-típusú egyedek partra sodródása rendkívül ritka, utoljára 2023-ban, Chilében történt hasonló, akkor 9 egyed keveredett a szárazföldre.

A kardszárnyú delfinek kifejezetten intelligensek, szociális kapcsolataik és egymáshoz fűződő érzelmi kötődéseik pedig meglepően kifinomultak. Azon kevés ismert élőlények közé tartoznak, amelyek aktívan tanítják utódaikat, ami időről időre teljesen új viselkedési minták megjelenését eredményezi.

Ezek közé tartozik például az a furcsa trend, amely nyomán egy washingtoni kardszárnyú csorda tagjai halott lazacokat kezdtek hordani a fejükön sapkaként. Az Ibériai-félszigetnél pedig azt tanították meg egymásnak, hogy hajók kormánylapátjaira támadjanak. Lapunk korábban több cikkben is foglalkozott ezeknek a lenyűgöző állatoknak az érdekes szokásaival, ezek alább elérhetők: