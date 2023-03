Közel 20 cápát ölt meg egy nap alatt ez a két állat

Egy nap alatt legalább 17 cápával végzett két kardszárnyú delfin, Port és Starboard – írja az IFLScience. A két állat nem először csinál hasonlót, már 2017 óta vadásszák a fehér cápákat Dél-Afrikában.

A hírhedtté vált páros ezúttal több mint egy tucat hétkopoltyús tehéncápát ölt meg Gansbaai partjainál.

A hétkopoltyús tehéncápák jellemzően rájákkal, kisebb cápákkal és fókákkal táplálkoznak, a búvárok közelében pedig meglepően nyugodtak, ezért az emberek gyakran fotózkodnak velük a víz alatt.

At least 17 sevengill #sharks have been killed by infamous #killerwhale pair Port & Starboard this week in South Africa. Only the livers were eaten with the leftover carcasses washing ashore [1/3] 📸 @MarineDynamics Christine Wessels pic.twitter.com/PQVk1KI9mF

