Rokonaik koponyáiból készítettek poharakat és maszkokat az újkőkori Kínában

Emberi koponyákból készült álarcokat és csészéket fedeztek fel Kínában – írja a Live Science. Az érdekes eszközök mintegy 5000 évesek lehetnek, és a szakértők szerint egy újkőkori törzs tagjai alkothatták azokat felmenőik csontjaiból.

6 fotó

Amint a maradványokról szóló tanulmányból kiderül, a kutatók több mint 50 megmunkált emberi csontot találtak árkokban és csatornákban, amelyek a Liangcsu-kultúrától származnak. Közülük sok befejezetlen maradt, ezeket hátrahagyták, ami arra utal, hogy a kultúra tagjai nem viseltettek tisztelettel a halottak felé.

A szakértők úgy gondolják, az elhunytak csontjait akkor kezdték feldolgozni, amikor a holttestek többi része már lebomlott. Leggyakrabban a koponyákat kezdték el megmunkálni, ezek tetejének leválasztásával tálként vagy pohárként szolgáló eszközöket vagy függőleges irányú kettévágásukkal álarcszerű tárgyakat alkottak.

Az így készült alkotásoknak feltehetőleg vallási vagy rituális jelentőségük lehetett.

Az emberi csontok megmunkálásának szokása látszólag meglehetősen hirtelen alakult ki a Liangcsu-kultúrában, mintegy 200 évig állt fenn, majd teljesen eltűnt.

