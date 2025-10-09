Rejtélyes módon eltűnt egy festmény egy ókori egyiptomi sírból

Rejtélyes körülmények között eltűnt egy 4000 éves festmény egy ókor egyiptomi sírból – számolt be róla az Independent. Az alkotás egy Khentika nevű magas rangú tisztviselő nyughelyét díszítette, ám valaki látszólag kivágta a mészkőfalból.

A sírban dolgozó szakértők sajtóértesülések szerint már májusban észrevették a festmény eltűnését, ám erről csak most októberben számoltak be a nyilvánosságnak. Az ügyben nyomozást indítottak. A freskó mintegy 40 x 61 centiméteres volt és az ókori egyiptomi naptár három évszakát ábrázolta, vagyis az Ahet, az áradás évszaka; a Peret, az ültetés évszaka; valamint a Semu az aratás évszaka jelent meg rajta.

Khentika sírjának falán több figyelmeztető szöveg is szerepelt, amelyek arra hivatottak, hogy távol tartsák a sírrablókat. Ezek azt közlik az olvasóval, hogy isteni büntetésben részesülhetnek, ha belépnek a nyughelyre, amit sokan átokként értelmeznek.

A sírhelyet az 1950-es években fedezték fel és 2019 óta lezárva állt. Hogy miként tűnhetett el belőle a festmény, még vizsgálják.

