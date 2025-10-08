Hány barátja lehet legfeljebb az embernek?

Ugyan a közösségi média korában az emberek hatalmas, akár több száz vagy több ezer emberből álló hálózatot is képesek kialakítani az online térben, agyunk valójában csak korlátozott számú valódi kapcsolatot tud fenntartani. De hány barát számít már túl soknak? – ennek járt utána a The Independent.

A szakemberek a pontos számban nem értenek egyet. Dr. Robin Dunbar, az Oxfordi Egyetem munkatársa és a társadalmi kapcsolatok alapját képező idegrendszeri folyamatok kutatásának úttörője mindenesetre évtizedek óta azon az állásponton van,

hogy az emberek 150 fősnél nagyobb rendszert képtelenek fenntartani.

A 150 emberbe a családtagok és a legközelebbi barátok mellett Dunbar azokat sorolja, akikkel nem lenne feszengő a véletlen találkozás. A The Wall Street Journalnak nyilatkozva a szakember azt mondta, a határ felett a kapcsolatok egyirányúak, alatta kölcsönösek.

Dunbar szerint a hálózatból nagyjából öt számít közeli családtagnak és legjobb barátnak, tíz pedig olyan személynek, akivel az ember legalább havonta egyszer találkozik. További 50-et meghívna a születésnapi bulijára, és legalább százat az esküvőjére.

Dunbar úgy véli, minél nagyobb a neocortex, azaz az agy nyelvért és memóriáért felelős része, az ember annál nagyobb hálózatot tud kezelni. A szakértő megállapításai fajunk és más főemlősök agyának tanulmányozásán alapulnak.

Érdemes hozzátenni: messze nem minden kutató ért egyet ezzel az elmélettel. Patrik Lindenfors, a Stockholmi Egyetem munkatársa és kollégái 2021-ben például arra jutottak, hogy nincs határszám, Dunbar pedig tévesen alapoz a főemlősök agyára, azok ugyanis számos fontos szempontból eltérnek tőlünk – nekünk például nem kell a ragadozók elleni védekezésre fókuszálnunk. Dunbar akkor a The New York Timesnak nyilatkozva hibásnak nevezte a vizsgálatot.

A kutató szerint a közösségi média térnyerése alig változtatott először 1993-ban publikált eredményein.„Ha megnézzük a közösségi médiában való posztolás, a telefonhívások, a személyes találkozások és az SMS-ek gyakoriságát, ugyanazokat a rétegeket látjuk” – mondta.

Ami biztos: az ember társas lény, a magány pedig akár súlyos egészségi hatásokkal is járhat. Az erős társas kapcsolatok ezzel szemben pozitívan befolyásolják egészségünket, még a hosszú élethez is hozzájárulhatnak.