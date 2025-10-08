Kiszáradhat a Balaton a közeljövőben?

Hétvégén sokakban riadalmat okoztak azok a képek, amelyek a Balaton extrém alacsony vízállását mutatják meg. A 24.hu-nak Molnár László meteorológus azt nyilatkozta, hogy a jelenlegi vízszint miatt nem kell aggódni, ezúttal pedig dr. Kovács Erik, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójának elemzését ismertetjük.

A Velencei-tóhoz hasonlóan a Balaton is úgynevezett sekély vizű ároktó, vízgyűjtő területe kicsi, legfőbb vízforrása a Zala, de kisebb patakok, erek és felszín alatti vízfolyások is táplálják. Állása a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ.

Az elmúlt 10–20 évben több alkalommal is előfordult hasonló vízszint, a rekordot 2003 októberében mérték 23 centiméterrel. „Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet” – húzza alá a szakember.

A kutató kiemeli: 2024-ben és 2025-ben az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a vízgyűjtő területen, egyes kistájakon a hiány a 45 százalékot is elérte. A legutóbbi tél szokatlanul száraz volt, miközben a klímaváltozás hatására a nyári csapadékmintázat is átalakult, a párolgás pedig fokozódott.

Ezek mellett a mederállapot lett kulcstényező: a tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, főként a déli parton.

A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne

– írja Kovács Erik.

A szakértő hangsúlyozza ugyanakkor: a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, az időszakos és térbeli szélsőségek viszont egyre gyakoribbak lesznek. A vízszint erősen ingadozik majd, nyáron gyorsabbá válik a párolgás, szükséges lesz a vízszint szabályozása, a Sió-zsilip korszerűsítése, a vízpótlás és a kotrás.

Az alacsony vízállás az ökoszisztémára is hatással van, főként a nádasok és halállomány esetében. Egyes sekély szakaszok elmocsarasodhatnak, a változó körülményekhez pedig a turizmusnak, a part menti építkezéseknek és a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia kell.

„A Balaton kiszáradása nem reális forgatókönyv, de a klímaváltozás, a csapadékhiány és az emberi beavatkozások miatt a tó sérülékenyebbé válik. A jövő kulcsa az adaptáció: a fenntartható vízgazdálkodás, a természetes vízmozgások helyreállítása és a part menti ökoszisztémák védelme nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Balaton a következő generációk számára is megőrizze jellegét” – zárja gondolatait a szakember.