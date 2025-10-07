öngyilkosságdepresszióhajhullásgyógyszer
Tudomány

Hajhullás elleni gyógyszer miatt lehetett öngyilkos több ember

Guido Mieth / Getty Images
24.hu
2025. 10. 07. 09:28
Guido Mieth / Getty Images

A legtöbb gyógyszernek van valamilyen mellékhatása, azonban nagyon nem mindegy, mennyire súlyos. Egy új, izraeli tanulmány szerint ez a kérdés lehet, hogy nem kapott elegendő figyelmet egy hajhullásra alkalmazott gyógyszer, a finaszterid esetében az elmúlt két évtizedben – írja a Science Alert.

Az izraeli Hadassah-Héber Egyetem Orvosi Központjának tudósai ezt a vényköteles gyógyszert vették górcső alá, amelyet az 1990-es évek óta férfiak milliói szednek. A finaszteridet gyakran alkalmazzák férfias típusú hajhullás, valamint jóindulatú prosztatahiperplázia, azaz nem rákos prosztatamegnagyobbodás kezelésére. A készítmény kapcsán azonban évek óta arról lehet olvasni, hogy negatívan befolyásolhatja az ember hangulatát.

Mayer Brezis nyugalmazott nefrológus szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyógyszer súlyos pszichiátriai mellékhatásokkal – többek közt szorongást, depressziót és öngyilkos gondolatokat ébreszthet – hozható összefüggésbe.

Ahogy arra is, hogy a gyártók, valamint az orvosok és szabályozók figyelmen kívül hagyták ezeket a megállapításokat.

A Journal of Clinical Psychiatry szaklapban megjelent kutatás nyolc 2017 és 2023 között publikált tanulmányt tekintett át, amelyek több országból és adatrendszerből származó információkat tartalmaznak. Az eredmények arra utalnak, hogy a finaszteridet szedő embereknél jelentősen nagyobb a hangulatzavarok és az öngyilkossági gondolatok kockázata, mint azoknál, akik nem szedtek ilyen gyógyszert.

Érdekesség, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) csak 2011-ben adta hozzá a finaszterid lehetséges mellékhatásai listájához a depressziót és csak 2022-ben az öngyilkos gondolatokat, noha a kutatók már 2002-ben aggodalmukat fejezték ki ezekkel kapcsolatosan. Az FDA ráadásul 2011-ig mindössze 18 finaszteriddel összefüggő öngyilkosságot regisztrált, miközben a gyógyszer globális használata alapján

az esetek száma több ezer lehet a mostani kutatás szerint.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a nem emberi (állatokon végzett) kutatásokban a finaszteridet agyi gyulladással és a hippocampus, az agy tanulással, memóriával és érzelmekkel foglalkozó területének strukturális változásaival hozták összefüggésbe. A szakember megjegyezte, hogy még ha a betegek abba is hagyják a gyógyszer szedését, a pszichiátriai mellékhatások hónapokig vagy évekig is eltarthatnak.

Kapcsolódó
Széles körben használt gyógyszer védhet a bélrák ellen
Régóta használt, könnyen elérhető és olcsó készítményről van szó.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több száz millió forintot foglaltak le két főorvostól Budapesten, akik havi 100–140 ezer forintot kértek el a betegek államilag finanszírozott elhelyezéséért
Árpa Alexandra kis híján szerepelt a Hunyadiban: A keresztény értékrendembe a vetkőzés nem fér bele
Vannak olyan iskolák, ahova egyetlen elsős sem iratkozott be
Marsi Anikó elárulta, miért visel hetek óta fekete ruhát a Tényekben
NER-es felár: 15 százalékkal drágultak az uniós közbeszerzések, amikor kormányközeli vállalkozók nyerték őket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik