Hajhullás elleni gyógyszer miatt lehetett öngyilkos több ember

A legtöbb gyógyszernek van valamilyen mellékhatása, azonban nagyon nem mindegy, mennyire súlyos. Egy új, izraeli tanulmány szerint ez a kérdés lehet, hogy nem kapott elegendő figyelmet egy hajhullásra alkalmazott gyógyszer, a finaszterid esetében az elmúlt két évtizedben – írja a Science Alert.

Az izraeli Hadassah-Héber Egyetem Orvosi Központjának tudósai ezt a vényköteles gyógyszert vették górcső alá, amelyet az 1990-es évek óta férfiak milliói szednek. A finaszteridet gyakran alkalmazzák férfias típusú hajhullás, valamint jóindulatú prosztatahiperplázia, azaz nem rákos prosztatamegnagyobbodás kezelésére. A készítmény kapcsán azonban évek óta arról lehet olvasni, hogy negatívan befolyásolhatja az ember hangulatát.

Mayer Brezis nyugalmazott nefrológus szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy a gyógyszer súlyos pszichiátriai mellékhatásokkal – többek közt szorongást, depressziót és öngyilkos gondolatokat ébreszthet – hozható összefüggésbe.

Ahogy arra is, hogy a gyártók, valamint az orvosok és szabályozók figyelmen kívül hagyták ezeket a megállapításokat.

A Journal of Clinical Psychiatry szaklapban megjelent kutatás nyolc 2017 és 2023 között publikált tanulmányt tekintett át, amelyek több országból és adatrendszerből származó információkat tartalmaznak. Az eredmények arra utalnak, hogy a finaszteridet szedő embereknél jelentősen nagyobb a hangulatzavarok és az öngyilkossági gondolatok kockázata, mint azoknál, akik nem szedtek ilyen gyógyszert.

Érdekesség, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) csak 2011-ben adta hozzá a finaszterid lehetséges mellékhatásai listájához a depressziót és csak 2022-ben az öngyilkos gondolatokat, noha a kutatók már 2002-ben aggodalmukat fejezték ki ezekkel kapcsolatosan. Az FDA ráadásul 2011-ig mindössze 18 finaszteriddel összefüggő öngyilkosságot regisztrált, miközben a gyógyszer globális használata alapján

az esetek száma több ezer lehet a mostani kutatás szerint.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a nem emberi (állatokon végzett) kutatásokban a finaszteridet agyi gyulladással és a hippocampus, az agy tanulással, memóriával és érzelmekkel foglalkozó területének strukturális változásaival hozták összefüggésbe. A szakember megjegyezte, hogy még ha a betegek abba is hagyják a gyógyszer szedését, a pszichiátriai mellékhatások hónapokig vagy évekig is eltarthatnak.