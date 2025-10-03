Ezernyi kincset hoztak felszínre elsüllyedt hajók roncsaiból

Több mint ezer pénzérmét hoztak felszínre búvárok, egy több száz évvel ezelőtt Florida partjainál elsüllyedt hajók roncsaiból. A járművek az 1715-ös Kincses Flottához tartoztak, amelyek rengeteg értékes tárgyat szállítottak Spanyolországba az amerikai kolóniákból, ám sosem érték el céljukat – írja a Live Science.

8 fotó

A Kincses Flotta összesen 12 hajóból állt, amelyek Mexikóban, Peruban és Bolíviában előállított értékekkel voltak megrakodva. Ezüst- és aranypénzek ezrei mellett állítólag királyi ékszereket is szállítottak, amelyek V. Fülöp feleségéhez tartoztak. Az amerikai kolóniákból július 24-én induló hajók azonban sosem értek vissza a Spanyol Királyságba, ugyanis Florida közelében egy erős hurrikánnal találták szembe magukat, amely a 12-ből 11 hajót elsüllyesztett.

A szállított kincsek egy részét nem sokkal a tragédia után begyűjtötték, a nagyja azonban még ma is az óceán mélyén rejtőzik.

Ezek közül hoztak felszínre most több mint 1000 érmét állami engedéllyel rendelkező búvárok. A leletek nagy része ezüstből vert spanyol real, de akadt köztük öt darab arany escudo és néhány ritka arany műtárgy is. Előbbiek elterjedt valuták voltak a dél-amerikai gyarmatokon.

Ezek az érmék Spanyol Birodalom aranykorának fontos darabjai, több mint ezret találni belőlük egyszerre nagyon ritka és különleges dolog

– mondta Sal Guttuso a búvárbevetés vezetője.

Az érméket feltehetőleg Mexikóban, Peruban és Bolíviában verték, ahonnan aztán Kubába kerültek, onnan indult a Kincses Flotta tragikus útjára.