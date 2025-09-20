ignobelig nobelignobel-díjdíj
Ezek voltak az év legröhejesebb kutatásai

Keichi Nakane / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
2025. 09. 20. 10:59
Keichi Nakane / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

2025-ben is kiosztották a Nobel-díjak paródiájaként felfogható, a furcsa, látszólag értelmetlen vagy vicces vizsgálati eredményekért odaítélt Ignobel-díjakat – írja a BBC. Az „elismeréseket” idén többek között zebracsíkosra festett szarvasmarhákért és a tésztaszósz fizikájának vizsgálatáért adták át, a nyertes kutatások teljes listája itt érhető el.

Az Ignobel-díjat számos kategóriában kiosztják az irodalomtól a biológiáig. A győzteseket szeptember 18-án mutatták be a Bostoni Egyetemen megtartott ünnepségen.

Minden Ignobel-díjas olyan tett, ami megnevetteti, majd elgondolkodtatja az embereket

– mondta Marc Abrahams alapító.

  • Kémiai kategóriában amerikai és izraeli kutatók nyertek, akik azt akarták kideríteni, hogy a leginkább edénybevonatként ismert teflon élelmiszerekhez való hozzáadásával csökkenthetik-e a kalóriabevitelt. Az elképzelés az volt, hogy ily módon az anyag átcsúszik az emésztőrendszeren.
  • A biológiai díjat japán szakemberek vihették haza, ők bebizonyították, hogy ha teheneket fekete-fehér csíkokkal festenek be, felére csökken a vérszívó rovarok csípéseinek száma, a megoldás így kiválthatja a vegyszerek használatát. „Ez a díj motivációt jelent számunkra, hogy továbbra is a kiválóságra törekedjünk” – mondta a csapat tagja, Kodzsima Tomoki zebramintás ingben, miközben kollégái légyfigurákkal játszottak körülötte.
  • Fizikai kategóriában egy többnyire olasz kutatókból álló csapat nyert, a szakemberek azt mérték fel, hogy a főzési folyamat melyik pontján kezd el a cacio e pepe szósz csomósodni és szétválni, illetve hogy miként lehet ezt megakadályozni.
  • A táplálkozási díjat az a csoport vihette haza, amely felfedezte, hogy a togói agámák a négysajtos pizzát szeretik a legjobban.
  • Két amerikai gyermekorvost azért ismertek el, mert rájöttek, hogy ha az anya fokhagymát eszik, akkor az anyateje is fokhagymaillatú lesz, ezt pedig szeretik a babák.
  • A békedíjat az a felfedezés kapta, amely szerint az alkoholfogyasztás javíthatja az ember idegen nyelv, konkrétan a holland beszédkészségét.
  • A repülési kategória nyertesei arra jöttek rá, hogy az alkohol rontja a gyümölcsdenevérek repülési és echolokációs képességét.
  • Az irodalmi díjat posztumusz kapta meg William Bean orvostörténész, aki 35 éven át követte nyomon egyik hüvelykujja növekedési ütemét, és számos tanulmányt publikált a témáról.

Az Ignobel-díjakat minden évben az amerikai tudományos humoros magazin, az Annals of Improbable Research adja át. Ugyan az elismert projektek általában viccesnek tűnnek, gyakran nagyon is hasznos eredményekre jutnak.

A győztesek hagyományosan egy-egy 10 ezer milliárd zimbabwei dolláros bankjegyet kapnak, az „infláció miatt” viszont idén be kellett érniük egy-egy nedves törlőkendővel.

