Ezek segíthetnek távoltartani a szúnyogokat a kutatók szerint

Az elmúlt években sokan tapasztalhatták azt, hogy szinte már lehetetlen a szabadban tölti néhány órát a nyári esték folyamán, annyira elviselhetetlenné vált a szúnyoghelyzet. Ezzel azonban nem mindenki van így, sokan ugyanis sértetlenül megússzák ezeket az estéket, a szúnyogok ugyanis simán elkerülik őket. Holland tudósok egy csoportja most egy fesztiválon nézte meg, mi tesz vonzóbbá egyeseket a vérszívók számára – írja a Phys.org.

Annak érdekében, hogy kiderítsék, miért részesítenek előnyben a szúnyogok bizonyos embereket, a nijmegeni Radboud Egyetem munkatársa, Felix Hol és kutatótársai több ezer nőstény Anopheles szúnyogot vittek a Hollandiában évente megrendezett Lowlands zenei fesztiválra. Az eseményen egy pop-up laboratóriumot állítottak fel, amelyet nagyjából 500 önkéntes látogatott meg. Itt először egy kérdőívet töltöttek ki, amelyben a higiéniájukról, étrendjükről és a fesztiválon folytatott életvitelükről kellett nyilatkozniuk.

Ezt követően, annak érdekében, hogy megnézzék, mennyire vonzóak a szúnyogok számára, a karjukat egy egyedi tervezésű ketrecbe helyezték, amelyben csak úgy nyüzsögtek a rovarok. A ketrecen apró lyukak voltak, így a szúnyogok meg tudták szagolni a vizsgált személy karját, de nem tudták megcsípni. Egy videokamera rögzítette, hány rovar szállt le egy önkéntes karjára a ketrec másik oldalán lévő cukorka etetőhöz mérten. A videofelvételek és a kérdőíves válaszok összehasonlításával a kutatók egyértelmű következtetésre jutottak.

Azok, akik sört fogyasztottak, 1,35-szer vonzóbbak voltak a szúnyogok számára, mint azok, akik nem.

Érdekesség, hogy azoknak is nagyobb valószínűséggel szívták volna ki a vérét, akik az elmúlt este ágyba bújtak valakivel. Ezzel szemben azok, akik naptejet kentek magukra, vagy nemrégiben zuhonytak, sokkal kevésbé voltak csábító célpontok a szúnyogoknak.