Robotokat vetnek be Floridában a pitonok ellen

LagunaticPhoto / Getty Images
24.hu
2025. 08. 28. 16:02
Mocsári vattafarkúnyulakat utánzó robotokat vetnek be a floridai Everglades vidékén az elszaporodott szalagos tigrispitonokkal szemben – írja az AP. A Dél- és Délkelet-Ázsiában honos kígyófaj hobbiállatként jutott el Floridába, ahol aztán a kiszökött és elszabadult példányok szaporodóképes állományt hoztak létre.

Az inváziós hüllők ma óriási fenyegetést jelentenek az őshonos élővilágra, ezért a szakértők minden eszközzel, még éves kígyóvadász versennyel is próbálják csökkenteni számukat. A nyulakat küllemükben, mozgásukban és szagukban utánzó, a Dél-Floridai Vízgazdálkodási Kerület által beszerzett robotok célja a pitonok előcsalogatása. A szakértők az észlelést követően már befoghatják a méretes ragadozókat.

Mike Kirkland állatbiológus szerint a kígyók semlegesítése egyszerű,

megtalálásuk viszont annál inkább nehéz, hiszen nagyon jól álcázzák magukat.

A szakértők kísérleti jelleggel 120 robotnyulat telepítettek idén nyáron, a korábbi, élő csalis teszt túl költségesnek és időigényesnek bizonyult.

A robotok átalakított játékok, amelyek hőt és szagot bocsátanak ki, illetve természetesnek ható mozdulatokat végeznek. Napenergiával működnek, és távolról lehet ki- és bekapcsolni őket. Az eszközöket kis ketrecbe rakva helyezik ki, a környékükre tett kameracsapda pedig jelez, ha piton közeledik. Ilyenkor szakember érkezik a helyszínre, hogy befogja az állatot.

Egy-egy robot költsége nagyjából 4000 dollár, azaz megközelítőleg 1,3 millió dollár. A megközelítés olcsónak semmiképp sem nevezhető, de remélhetőleg hosszabb távon költséghatékony módszernek bizonyul.

A pitonok súlyos pusztítást okoznak a régióban, az akár 5 méter hosszúra is megnövő kígyók nagy számban ölik az emlősöket, madarakat, hüllőket és más állatokat. Külön problémás, hogy a nőstények igen szaporák.

Az állomány pontos egyedszáma nem ismert, de az óvatosabb becslések is több tízezer példánnyal kalkulálnak. A térségben kevés természetes ellenségük van, igaz, esetenként azért kihívóra akadnak.

A szakemberek 2000 óta több mint 23 ezer egyedet távolítottak el a területről. Az eljárás során az egyedeket humánusan ölik meg.

