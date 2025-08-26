Először ültettek disznótüdőt emberbe

Kínai orvosok végrehajtották a világ első sertésből emberbe történő tüdőátültetését Kanton városában. Az állati szervet egy 39 éves férfi kapta, akit a beavatkozás elvégzése előtt agyhalottnak nyilvánítottak – számolt be róla a Live Science.

Az esetről szóló tanulmány szerint a szerv 9 napon át működött a páciens testébe, ám családja ezután a kísérlet leállítását kérték. A szakértők nem tudják megmondani, mennyi ideig bírta volna még a tüdő, a férfi szervezete azonban már a szerv elutasításának jeleit mutatta.

A xenotranszplantációk, vagyis a fajok közötti szervátültetések jellemzően azért szoktak kudarccal végződni, mert az emberi test nem fogadja be az állati szerveket, és az immunrendszer megtámadja azokat. Génmódosítással azonban képesek lehetünk olyan állati szerveket létrehozni, amelyeket emberi eredetűnek azonosít a szervezet és befogadja.

A most beültetett sertéstüdő is génmódosított volt, azonban még ez sem garantálja, hogy a beültetése sikeres lesz. Éppen ezért a tudósok egyelőre többnyire agyhalott pácienseken folytatnak xenotranszplantációs kísérletek, hiszen az ilyen beavatkozások még rendkívül kockázatosak.

Ennek ellenére előfordult már, hogy élő emberek kaptak állati szerveket.

Az amerikai David Bennett 2022-ben a világon elsőként kapott sertésszívet, amellyel két hónapig élt. A második ilyen beavatkozás szintén az Egyesült Államokban történt, Lawrence Faucette testébe 2023 szeptemberében ültettek disznószívet, hat héttel később azonban meghalt. Richard Slayman, aki egy bostoni kórházban génmódosított sertésvesét kapott 2024 márciusában szintén nagyjából két hónapot élt.

Mindannyian utolsó reményként fordultak az állati szervek beültetése felé, ugyanis emberi szerveket vagy nem kaphattak valamilyen okból kifolyólag, vagy olyan hosszú várólista állt előttük, amit reménytelen lett volna végigvárni. A szervátültetésre várók listája világszerte rendkívül hosszú, és sokan jóval a sorra kerülés előtt elhunynak. A xenotranszplantációk milliók életét menthetnék meg, ha sikerülne biztonságossá tenni őket, ehhez viszont előbb veszélyes kísérletek sokaságát kell elvégezni. Sok szakértő azonban szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az állati eredetű szervek bármikor is kiválthatják majd az emberieket.

A xenotranszplantáció mellett számos más izgalmas innovációval is kísérleteznek jelenleg az orvostudományban, amelyek a jövőben jobbá tehetik életünket. Néhányról ezek közül alábbi cikkeinkben számoltunk be: