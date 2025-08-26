100 millió éve kőbe zárt állatot találtak magyar kutatók

Csaknem 100 millió éves, borostyánba kövült ősi poloskát fedezett fel egy magyar kutatócsoport – derül ki az ELTE közleményéből. A lelet alapján írt tanulmányuk szerint, ezek rovarok a földtörténet korábbi szakaszaiban fontos beporzók lehettek.

5 fotó

Mivel az ízeltlábúaknak nincsen csontozatuk, meglehetősen gyenge megtartású élőlények, vagyis nem igazán őrződnek meg hosszú időn keresztül maradványaik. Csupán megkövült gyantában maradnak fenn jó állapotban, például borostyánkőben, ezért a mostani felfedezés kifejezetten fontos.

A földtörténeti középidőből származó kéregpoloskára (Aradidae család) Kóbor Péter rovartani szakértő és Szabó Márton őslénykutató talált rá. Az állatot burmai borostyán őrizte meg, amely mintegy 99 millió évvel ezelőtt keletkezett a Nyugat-burmai terrán nevű földtömegen.

A Shaykayatcoris michalskii névre keresztelt faj teljesen új a tudomány számára, és különlegessége, hogy színjátszó (irizáló) köztakarója van, amilyet eddig még nem láttak ebben a családban.

Bár az irizálás nem ritka a poloskák közt, kifejezetten szokatlan az olyan rejtett életmódú csoportoknál, mint a kéregpoloskák. E poloskák nevükhöz méltóan többségében fák kérge alatt élnek, és gombafonalakon táplálkoznak.

Az irizálásásnak két funkciója lehet. Elrettentésként szolgálhat, amennyiben színe élénk és mintázata feltűnő, de ez itt nem valószínű, mert a poloska alapszíne barnás. Illetve álcázásként is funkcionálhat, segítve, hogy a rovar beleolvadjon a virágos környezetbe – ez a magyarázat valószínűbb.

A borostyánban növényi darabkák és nagy mennyiségű pollen volt az állat körül, sőt még a testére is tapadt a virágpor. Ez, valamint az irizáló színezet arra utal, hogy ez a poloska viráglátogató lehetett – tehát valószínűleg beporzó szerepet is betöltött. A lelet megerősíti, hogy a poloskák szerepe a viráglátogatásban és talán a beporzásban sokkal jelentősebb lehetett az evolúció korábbi szakaszaiban, mint ahogy ma látjuk. A mai poloskák többsége már nem viráglátogató, valószínűleg más, specializáltabb beporzók (például méhek) kiszorították őket erről a „piacról”.

A felfedezés segít megérteni, hogyan alakult ki a mai rovarvilág, hogyan reagáltak az egyes fajok a versenyre és a környezeti változásokra. E tudással felfegyverkezve pedig könnyebben eligazodhatunk a jelen ökológiai és mezőgazdasági kihívásaiban is — például a beporzók csökkenésével kapcsolatban.

