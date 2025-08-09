Megfőztek és megettek egy családot 5600 éve az Ibériai-félszigeten

Egy friss kutatás szerint 5600 éve brutális mészárlás zajlott az Ibériai-félszigeten, az észak-spanyolországi El Mirador-barlangban: egy neolitikus családot lemészároltak és megettek – írja a Múlt-kor.hu. A maradványokon vágásnyomok, emberi harapásnyomok és a csontvelő kinyerésére szolgáló törések látszanak, illetve hőhatás nyomai is kimutathatók, ami főzésre utal.

A kutatók legalább 11 ember maradványait azonosították, amelyek nyomai háborús kannibalizmusra utalnak. A nyomok alapján a 11 személyt,

felnőtteket, gyerekeket és serdülőket megölték, megnyúzták, kibelezték, majd megfőzték és megették.

A radiokarbonos kormeghatározás 5709 és 5573 év közé datálták a csontokat, az elemzések szerint helyi eredetűek voltak, és rövid időn belül dolgozták fel őket. Az áldozatok életkora 7 és 50 év között volt, feltehetően egy kiterjedt nagycsaládot alkottak.

Mi történhetett? A kutatók szerint sem rituális temetkezés, sem éhínség nem magyarázza az esetet, ami viszont összhangban van a neolitikum idején Európa-szerte tapasztalt csoportközi erőszak jeleivel. „A konfliktus és annak kezelése az emberi természet része. Még a kisebb, kevésbé rétegzett társadalmakban is előfordulhatnak olyan epizódok, ahol az ellenség elfogyasztása a teljes megsemmisítés része” – idézi a lap Antonio Rodríguez-Hidalgót, a Méridai Régészeti Intézet és az IPHES kutatóját.