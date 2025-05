Veszélyes gombafertőzés terjedhet el Európában

Egy új tanulmány alapján a klímaváltozás következtében Európa új területein jelenhet meg egy potenciálisan halálos gombafaj – írja a The Independent. Az Aspergillus penészgomba-nemzetség egyes fajai légzőszervi problémákat okozhatnak, Európa, Ázsia és Amerika északibb régióiba terjedve pedig minden évben milliókat fertőzhetnek meg.

Norman van Rhijn, a Manchesteri Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a világ a kórokozó gombák elterjedésének fordulópontjához közeledik. Az Aspergillus képviselői számos környezetben, akár az otthonokban is képesek életben maradni, Rhijn úgy véli, a fertőzések egy nap évente több millió halálesetért lehetnek felelősek világszerte.

Az Aspergillus spórái által előidézett tüdőbetegséget aszpergillózisnak nevezik, a fertőzés más szervekre is átterjedhet. Érdemes hozzátenni, hogy a nemzetség tagjainak pozitív hatásai is vannak, többek között az élelmiszeriparban is hasznosítják őket. A spórák belélegzése nem mindenkit betegít meg, a fertőzés főként az asztmával, a cisztás fibrózissal vagy a legyengült immunrendszerrel küzdőket fenyegeti.

A csapat arra jutott, hogy az Aspergillus fumigatus nevű faj elterjedési területe az ember okozta klímaváltozás következtében 2100-ra 77 százalékkal nőhet.

Ez 9 millió európait tehet ki a megbetegedés kockázatának.

A faj magas hőmérsékleten, komposztban gyorsan szaporodik, ami megmagyarázza, miért érzi jól magát a mintegy 37 Celsius-fokos emberi testben. „A természetes környezetben való életmódja biztosíthatta az Aspergillus fumigatusnak azt a fizikai előnyt, amelyre szüksége volt az emberi tüdőben való megtelepedéshez” – mondta Elaine Bignell, az Exeteri Egyetem szakembere és a csapat tagja.

Egy másik, növényeken előforduló faj, az Aspergillus flavus 2100-ra Észak-Kínában, Oroszországban, Skandináviában és Alaszkában további 16 százalékkal bővítheti ki elterjedését. Igaz, Afrika és Brazília egyes részei élhetetlenné válhatnak számára, aminek a helyi ökoszisztémára is hatása lehet.