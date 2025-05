A bálnapisi az óceánok értékes kincse

Bár hosszú évtizedek óta kutatják őket, a bálnák a mai napig meglehetősen rejtélyes állatoknak számítanak, sok faj életmódjával kapcsolatban még most is sok a kérdőjel. De a tudósok évről évre egyre többet tudnak meg róluk és a tengeri ökoszisztémákban betöltött szerepükről. Egy új kutatás most arra mutatott rá, hogy ezeknek az óriásoknak a vizelete értékes kincsnek számít az óceáni élővilág számára.

Amint a The Conversation írja, azt már korábbi tanulmányok is kimutatták, hogy a bálnák ürüléke fontos az ökoszisztémáknak, mivel a mélyebb régiókban elfogyasztott tápanyagokat az óceánok fentebbi rétegeibe juttatják. Sok bálnafaj példányai ráadásul vándorolnak is év közben, vagyis olyan régiókba is átszállíthatnak bizonyos erőforrásokat, ahol azok természetesen nem fordulnak elő.

A Nature folyóiratban frissen megjelent dolgozat szerint hasonló hatása lehet a bálnavizeletnek is. Egyes bálnafajok naponta akár 950 liter vizeletet is képesek termelni, amelyet az óceánba engednek, ezzel pedig fontos energiaforrást biztosítanak azoknak az élőlényeknek, amelyek tápanyagokban szegény területeken élnek.

Bizonyos bálnafajok, például a hosszúszárnyú bálnák és a szürke bálnák óriási távokat képesek megtenni egy év alatt, a nyarat például a sarkvidékeken töltik, télen pedig az Egyenlítőhöz közeli trópusi vidékekre vonulnak. Vándorlásuk során több ezer tonnányi értékes tápanyagot juttatnak el olyan területekre, ahol azokra égető szükség van.

Vizeletükkel a tápanyagok mellett nitrogént is nagy mennyiségben engednek a vízbe, ami elősegíti a fitoplanktonok szaporodását és a fotoszintézist. Ezáltal a légkörben található szén-dioxid megkötését is segítik. Mindez kiválóan példázza, hogy a bálnák megmentése az egész bolygó élővilágának szempontjából fontos kérdés. A bálnák jelenleg számos veszéllyel néznek szembe: a halászat, a hajóforgalom, a klímaváltozás és a vizek szennyezése egyaránt hozzájárul pusztulásukhoz.