Elgázolt a vonat egy embert Budatétényben

Elütött egy embert egy tehervonat Budapest XXII. kerületében, a Hárosi felüljáró alatt – közölte a katasztrófavédelem május 30-a délután az MTI-vel.

A baleset miatt a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, az elővárosi vonatok rövidebb útvonalon, a távolsági vonatok terelve közlekednek.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint Kelenföld és Nagytétény között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A székesfehérvári vonal vonatai Budafokon a 4., Albertfalván és Kastélyparknál pedig az 1. vágányon állnak meg.

Több balatoni és veszprémi InterCity és InterRégió kerülő útvonalon, Kelenföld és Tárnok között Érd felső felé közlekedik. A vasúti jegyeket a Volán-járatokon is elfogadják.