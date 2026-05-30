vonatgázolásbalesetközlekedésvasút
Belföld

Elgázolt a vonat egy embert Budatétényben

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2026. 05. 30. 13:50
Csóti Rebeka / 24.hu

Elütött egy embert egy tehervonat Budapest XXII. kerületében, a Hárosi felüljáró alatt – közölte a katasztrófavédelem május 30-a délután az MTI-vel.

A baleset miatt a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre kell számítani, az elővárosi vonatok rövidebb útvonalon, a távolsági vonatok terelve közlekednek.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint Kelenföld és Nagytétény között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A székesfehérvári vonal vonatai Budafokon a 4., Albertfalván és Kastélyparknál pedig az 1. vágányon állnak meg.

Több balatoni és veszprémi InterCity és InterRégió kerülő útvonalon, Kelenföld és Tárnok között Érd felső felé közlekedik. A vasúti jegyeket a Volán-járatokon is elfogadják.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szurkolók mindenhol – galéria a BL-döntőre készülő Budapestről
„Éltem már együtt John Wickkel és Neóval is” – Keanu Reeves barátnője elmesélte, milyen a színész a magánéletben
Gyülekeznek a rendőrök az Andrássyn
A drukkerek már melegítenek, gyerekvédelmis fiataloknak adott belépőt a kormány – élő hírfolyam a BL-döntőről
Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik