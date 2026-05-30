Meghalt Kardos Péter főrabbi

ATTILA KISBENEDEK / AFP
Kardos Péter 2014-ben
2026. 05. 30. 13:22
90. születésnapja után pár héttel meghalt Kardos Péter főrabbi – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán Karácsony Gergely.

Pár hete még a 90. születésnapján köszönthettük. Látni akartam őket – mondta, amikor pár éve kiment a neonácik felvonulására. Nyolcéves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait, közösségének nagy tiszteletű vezetőjeként állt elébük, hogy belenézzen a mai nácik szemébe

– áll Budapest főpolgármesterének bejegyzésében.

Kardos Péter Budapesten látta meg a napvilágot 1936. május 11-én Kösztenbaum Péter néven ortodox zsidó család gyermekeként. Édesapja munkaszolgálatosként a holokauszt áldozata lett. 1958-ban az Országos Rabbiképző rabbitanulója lett, azzal párhuzamosan pedig a kántorképzőt is elvégezte. 1962-ben fejezte be kántori tanulmányait, azt követően pedig Tóra-olvasóként, közben idegenvezetőként tevékenykedett. 1971-ben avatták rabbivá, majd a Zuglói körzetbe került. 1991-től az Új Élet címmel megjelenő folyóirat főszerkesztője volt, 1985 novemberében pedig az Országos Rabbitestület elnökévé választották. A Mazsihisz Rabbitestületéből, aminek alelnöke volt, 2021-ben lépett ki.

Feleségével, Eckstein Judittal két gyermekük született, fia szintén a kántori hivatást gyakorolja.

