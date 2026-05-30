Laoszi barlangi mentés: öt embert kihoztak, kettőt még keresnek

Szombaton újabb négy embert sikerült a felszínre hozni a múlt héten vízzel elárasztott laoszi barlangból, ezzel mind az öt, szerdán épségben megtalált túlélőt sikerült kimenteni – közölte a thaiföldi barlangi mentőcsapat. Két eltűnt falusi után továbbra is kutatnak a mentőalakulatok.

A mentőalakulatok szerdán öt embert találtak meg épségben a barlang mélyén. Közülük egy férfit pénteken késő este hoztak a felszínre, majd mindössze pár órával később, szombaton a többi négy túlélőt is sikerült kimenteni. Két embert továbbra sem találnak a barlangban, az ő felkutatásuk továbbra is tart.

A mentéshez múlt vasárnap csatlakozott a thaiföldi mentőalakulat, később pedig finn, francia, indonéz, malajziai, japán és ausztrál búvárok is bekapcsolódtak a műveletbe. A nemzetközi csapat tagjai között olyan szakemberek is vannak, akik részt vettek a 2018-as, világszerte ismertté vált thaiföldi Tham Luang-barlangmentésben, amikor 17 nap után sikerült kimenteni egy ifjúsági labdarúgócsapat tagjait és edzőjüket.

A hétfős csoport több mint egy hete rekedt a Laosz középső részén fekvő Szajszombun különleges övezet egyik távoli, hegyvidéken található barlangrendszerében. A laoszi állami média korábbi híradásai szerint olyan falusi lakosokról van szó, akik aranyat keresve másztak be a barlangba. Vesztüket az okozta, hogy nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát.

