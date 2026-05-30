laoszbarlangmentőakció
Nagyvilág

Laoszi barlangi mentés: öt embert kihoztak, kettőt még keresnek

admin Török László
2026. 05. 30. 13:55

Szombaton újabb négy embert sikerült a felszínre hozni a múlt héten vízzel elárasztott laoszi barlangból, ezzel mind az öt, szerdán épségben megtalált túlélőt sikerült kimenteni – közölte a thaiföldi barlangi mentőcsapat. Két eltűnt falusi után továbbra is kutatnak a mentőalakulatok.

A mentőalakulatok szerdán öt embert találtak meg épségben a barlang mélyén. Közülük egy férfit pénteken késő este hoztak a felszínre, majd mindössze pár órával később, szombaton a többi négy túlélőt is sikerült kimenteni. Két embert továbbra sem találnak a barlangban, az ő felkutatásuk továbbra is tart.

A mentéshez múlt vasárnap csatlakozott a thaiföldi mentőalakulat, később pedig finn, francia, indonéz, malajziai, japán és ausztrál búvárok is bekapcsolódtak a műveletbe. A nemzetközi csapat tagjai között olyan szakemberek is vannak, akik részt vettek a 2018-as, világszerte ismertté vált thaiföldi Tham Luang-barlangmentésben, amikor 17 nap után sikerült kimenteni egy ifjúsági labdarúgócsapat tagjait és edzőjüket.

A hétfős csoport több mint egy hete rekedt a Laosz középső részén fekvő Szajszombun különleges övezet egyik távoli, hegyvidéken található barlangrendszerében. A laoszi állami média korábbi híradásai szerint olyan falusi lakosokról van szó, akik aranyat keresve másztak be a barlangba. Vesztüket az okozta, hogy nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát.

A mentőakció kockázatairól és nehézségeiről ebben a cikkben írtunk.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Már sokan elmentek. Leginkább rákban” – meglátogattuk a Kijevbe kitelepített csernobili túlélőket
Ismét hajóra támadt az amerikai haderő
Mérget árult az interneten egy kanadai férfi, öngyilkosságban való közreműködésért állt bíróság elé
Az amerikai védelmi miniszter szerint nem fogják támogatni a tehetős országok védelmét
Schäfer András: Ha megvered az angolokat 4-0-ra, aztán kikapsz az írektől egy 96. perces góllal, azt sokan nem tudják elhelyezni, mert mindig csak a két véglet létezik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik