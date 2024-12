Több ezer kilométert úszott egy bálna a szexért

Legalább három óceánon úszott keresztül egy hosszúszárnyú bálna a párzás lehetőségéért – írja a Live Science. A hím példány több mint 13 ezer kilométert tett meg, ezzel pedig új rekordot állított fel.

Az erről szóló tanulmány szerint az egyed a Csendes-óceán keleti részén, Kolumbia partjainál kezdte útját, ahonnan feltehetőleg a Déli-óceánba úszott át, hogy meglovagolhassa az ottani tengeráramlatokat. Következő állomása az Atlanti-óceán lehetett, végül pedig az Indiai-óceánban, Zanzibár közelében ért célba.

Kalandja során több bálnapopulációt is meglátogathatott, hogy partnert keressen magának.

A hosszúszárnyú bálnáktól (Megaptera novaeangliae) nem állnak messze a hosszú utazások: rendszeresen vándorolnak a sarkvidékekhez közeli, táplálékban gazdag vizek, illetve a trópusi övhöz közeli, párzásra alkalmas régiók között. Évente több mint 8000 kilométert is megtesznek, ám a most megfigyelt példány által megtett táv még így is kiemelkedőnek számít.

A rekorder hím útja azért is különleges, mert sokat haladt nyugatról keletre, holott fajtársai jellemzően csak északról délre, illetve fordított irányba szoktak mozogni. A hosszúszárnyú bálnákra továbbá nem jellemző, hogy más populációk tagjaival keveredjenek, ez az egyed ezt mégis megtette, ráadásul több alkalommal is.

A szakértők úgy vélik, a párzási motiváció mellett a szokatlan utazást a klímaváltozás hatására megváltozó környezeti viszonyok, illetve a faj példányszám-növekedéséből fakadó fokozódó versengés is ösztönözhette.