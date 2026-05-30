A Hezbollah rakétákkal lőtte Izraelt

Ismét rakétával lőtték libanoni területről Izrael északi részét az izraeli hadsereg szombati tájékoztatása szerint, a támadást saját közlése szerint a Hezbollah libanoni síita mozgalom hajtotta végre.

Az izraeli hadsereg a közösségi médiában közzétett üzenetében azt közölte, hogy a rakéták zömét még a levegőben megsemmisítették, egy azonban Kirjat Smona környékén csapódott be, áldozatokról nem tudni.

Közleményében a Hezbollah „Libanon és a libanoni nép védelmével” indokolta az akciót, amely a szervezet szerint válasz arra, hogy Izrael megsértette a mozgalom és a zsidó állam között áprilisban megkötött tűzszünetet.

Közben az izraeli hadsereg hét dél-libanoni település lakosait szólította fel távozásra, Avihaj Edri, a hadsereg szóvivője pedig azt mondta, a térségben tervezett offenzíva válasz a Hezbollah akciójára. Kiemelte, hogy veszélybe kerülhet mindenki, aki az Irán-barát mozgalom létesítményeinek közelében tartózkodik.

Az NNA libanoni hírügynökség úgy tudja, hogy több libanoni települést izraeli légicsapás ért.

(MTI)