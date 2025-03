Itt a március: ezeket a növényeket érdemes először elültetni

Az utóbbi napokban erős melegedést tapasztalhatunk az időjárásban, melynek hatására márciusban a talaj lassan felmelegszik, és eljön a magok elvetésének, a palántázásnak és a gyümölcsfák metszésének ideje. A Köpönyeg összeszedte, mire érdemes fókuszálni, ha bőséges termést szeretnénk idén.

Mielőtt a vetőmagok a földbe kerülnek, elő kell készíteni a talajt: érdemes alaposan kigyomlálni, majd fellazítani a földet ásóval vagy kapával. A tápanyag-utánpótlásról is gondoskodni kell: a jó minőségű komposzt vagy az istállótrágya segítheti a növények fejlődését. Ha a föld készen áll, érdemes megtervezni az ágyások elrendezését, hiszen a hatékony térkihasználás jelentősen hozzájárulhat a sikeres termesztéshez.

Márciusban a hidegtűrő zöldségek elültetésével érdemes kezdeni: a sárgarépa, a petrezselyem, a paszternák és a retek ilyenkor már bátran kerülhetnek a szabadföldbe, csakúgy mint a spenót, a sóska és a salátafélék. A zöldborsó, a hagymafélék és a lóbab is jól viseli a korai vetést.

Azok, akik palántanevelésbe fognának, a paradicsom, a paprika és a padlizsán még inkább bent, védett helyen tud fejlődni, a káposztafélék valamint a brokkoli viszont akár fólia alá is kerülhet. A fűszernövények szintén megkezdhetik a növekedést bent vagy üvegházban: a bazsalikom, a majoránna, a kapor és a koriander magjait e szerint érdemes elvetni.

A veteményes mellett a gyümölcsösökben is bőven akad teendő ebben a hónapban. Az alma- és körtefák, valamint a csonthéjasok számára ez az utolsó esély a koronaalakító metszésre. Ha gyümölcsfák telepítésén gondolkodunk, március tökéletes időpont lehet a konténeres vagy szabadgyökerű csemeték elültetésére. Végül az eperágyások előkészítése is most esedékes, és a kártevők elleni előkészületekről is most érdemes gondoskodni.