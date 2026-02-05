Rá sem ismerni a Hunyadi sztárjára – megvált hosszú szakállától Kádár L. Gellért

Novemberben érkezik Dobó Kata 1,19 milliárd forint támogatással készülő romantikus komédiája, a Még egy kívánság. A filmet készítő Megafilm Hungary nemrég az Instagramon osztott meg egy videót a főszereplők plakátfotózásáról, melyen Hermányi Mariann, T. Danny és Kádár L. Gellért is feltűnik.

Volt, nincs szakáll

Kádárt azonban szinte fel sem ismerni első blikkre a felvételeken, megvált ugyanis hosszú szakállától, ami szinte a védjegyének számított azóta, hogy a Hunyadi című sorozatban megismerte őt az ország.

Íme Kádár L. Gellért mostanság:

És ilyen volt Hunyadi Jánosként a sorozatban: