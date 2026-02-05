kádár l. gellért
Élet-Stílus

Rá sem ismerni a Hunyadi sztárjára – megvált hosszú szakállától Kádár L. Gellért

TV2
Kádár L. Gellért a Hunyadi című sorozat forgatásán.
admin Grósz Petra
2026. 02. 05. 19:14
TV2
Kádár L. Gellért a Hunyadi című sorozat forgatásán.

Novemberben érkezik Dobó Kata 1,19 milliárd forint támogatással készülő romantikus komédiája, a Még egy kívánság. A filmet készítő Megafilm Hungary nemrég az Instagramon osztott meg egy videót a főszereplők plakátfotózásáról, melyen Hermányi Mariann, T. Danny és Kádár L. Gellért is feltűnik.

Kapcsolódó
Hermányi Mariann egy varázsfüzettel eltünteti a férfiakat Dobó Kata új filmjében
Itt a Hunyadi színészeivel és T. Dannyvel készült Még egy kívánság első előzetese.

Volt, nincs szakáll

Kádárt azonban szinte fel sem ismerni első blikkre a felvételeken, megvált ugyanis hosszú szakállától, ami szinte a védjegyének számított azóta, hogy a Hunyadi című sorozatban megismerte őt az ország.

Íme Kádár L. Gellért mostanság:

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Megafilm Hungary (@megafilm_hungary) által megosztott bejegyzés

És ilyen volt Hunyadi Jánosként a sorozatban:

4 fotó

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szembemegy a kormánnyal a Kúria a veszélyhelyzeti kormányrendelet miatt
„Ez tragikus nap az egész ország számára” - drasztikus leépítések kezdődtek az egyik legnagyobb presztízsű lapnál
Török Gábor közzétette, mekkora esélyt lát a választáson a különböző kimeneteleknek
A Nagy Ő kiesője szerint „csalódás, mennyire nagyon sovány” Stohl András
Trump: Orbán Viktor egy igazi barát, egy harcos, egy GYŐZTES, akit teljesen és totálisan támogatok az újraválasztásában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik