Rá sem ismerni a Hunyadi sztárjára – megvált hosszú szakállától Kádár L. Gellért

Novemberben érkezik Dobó Kata 1,19 milliárd forint támogatással készülő romantikus komédiája, a Még egy kívánság. A filmet készítő Megafilm Hungary nemrég az Instagramon osztott meg egy videót a főszereplők plakátfotózásáról, melyen Hermányi Mariann, T. Danny és Kádár L. Gellért is feltűnik.
Kapcsolódó
Hermányi Mariann egy varázsfüzettel eltünteti a férfiakat Dobó Kata új filmjében
Itt a Hunyadi színészeivel és T. Dannyvel készült Még egy kívánság első előzetese.
Volt, nincs szakáll
Kádárt azonban szinte fel sem ismerni első blikkre a felvételeken, megvált ugyanis hosszú szakállától, ami szinte a védjegyének számított azóta, hogy a Hunyadi című sorozatban megismerte őt az ország.
Íme Kádár L. Gellért mostanság:
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
És ilyen volt Hunyadi Jánosként a sorozatban:
4 fotó