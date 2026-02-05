westminster dog showkutyakiállításkutyaszépségversenypenny
Ő lett a legszebb kutya a világ legrangosabb kutyaszépségversenyén

2026. 02. 05. 19:00
Fotók és videó a jeles alkalomról és a kategóriagyőztesekről.

A Westminster Kennel Club megtartotta, idei, egyben jubileumi 150. kutyakiállítását, ahol a több mint 200 fajtához tartozó 2499 eb közül az összkategória győztes Penny, a doberman (pinscher) lett. Ezen a kutyashow-n ő az ötödik doberman, akinek nyernie sikerült, legutóbb fajtatársa 1989-ben nyert. Indynek Andy Linton volt a felvezetője, aki Penny gazdája is egyben. A világ legrégebbi és legrangosabb kutyaszépségversenyén a második Cota, a chesapeake bay retriever lett, de a hét döntős, illetve a kategóriagyőztesek között volt még afgán agár, máltai selyemkutya, lhasa apso, simaszőrű foxterrier és óangol juhászkutya is – számolt be róla a BBC.

A versenyen – melyen az Egyesült Államokon kívül még 17 ország képviseltette magát – minden kutyát aszerint bíráltak el a szurkolókkal teletömött Madison Square Gardenben (többek között a New York Rangers és a New York Knicks otthonában), hogy mennyire felel meg a fajtájára vonatkozó ideálnak. A kutyák először a saját fajtájukon belül versenyeznek, majd a fajtacsoportokon belül, és a hét csoportgyőztes küzd meg a végső „Best in Show” címért.

A négyéves szuka a munkakutya kategória győzteseként került a döntőbe, a fődíjat Montytól, a tavalyi győztes óriás schnauzertől vehette át, aki tavaly történelmet írt azzal, hogy fajtája első összkategória-győztese volt. Penny a verseny után ellátogatott az Empire State Building tetejére, és egy séf elkészítette neki a kedvenc ételét is: csirkét és répát szolgáltak fel neki – számolt be róla a CBS.

Nem Penny volt a Westminster egyetlen győztese a 2026-os kiállításon. Prove-It, a border collie, a Masters Agility Champion címmel tért haza, miután 29,81 másodperc alatt teljesítette a kutyakiállítás akadálypályáját – írta a People.

A Westminster Dog Show egyébként a második a megszakítás nélkül minden évben legrégebb óta megtartott sportesemények közül az Egyesült Államokban.

Penny, a doberman pinscher, a Best in Show győztese a 150. Westminster Kennel Club Dog Show-n
