Izomból kátyúzni kezdett Buda

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 02. 05. 21:54
Mohos Márton / 24.hu

Az elmúlt hetek havazása és a hideg miatt rengeteg kátyú alakult ki Budapesten, különösen Budán, erre reagált most a második kerület polgármestere, Örsi Gergely.

A melegfrontot kihasználva elrendeltem a meleg aszfaltos kátyúzást a kerület útjain, illetve több szakaszon besegítünk a Budapest Közútnak is A melegebb idő megérkezésével teljes kapacitással elkezdhettük a kátyúzást meleg aszfaltos technológiával. Kollégáink nemcsak a kerületi fenntartású útvonalakon kezdtek el így dolgozni, hanem a fővárosiakon is. Nem azért, mert ne haladnának, a Budapest Közút is teljes kapacitással dolgozik, de ezen a télen annyira tropára mentek a budapesti utak, hogy több időre van szükség, amíg mindenhova odaérnek. Így viszont közösen gyorsabban tudjuk felszámolni a legveszélyesebb kátyúkat, ami mindannyiunk érdeke. A veszélyes kátyúkat továbbra is tudják jelezni Buda Appon vagy emailen, igyekszünk minél előbb javítani az úthibákat, tavasszal és nyáron pedig a lehető legtöbb rossz, többször foltozott útszakaszt egészében aszfaltozni.

– Írja Örsi a videó mellett a Facebookon. 

