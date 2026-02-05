- Medián: Magyar Pétert újra többen tartják alkalmasnak miniszterelnöknek, mint Orbán Viktort
- Szembemegy a kormánnyal a Kúria a veszélyhelyzeti kormányrendelet miatt
- A bíróságnak sem tetszett a kormány rendelete, amellyel saját maga döntené el a pert a fővárossal szemben
- Nagy Feró a Lázárinfón: Amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Olyan, mintha én csinálnám
- 21 Kutatóközpont: Lázárnak még a fideszesek ötöde szerint is le kellene mondani
- Trump: Orbán Viktor egy igazi barát, egy harcos, egy GYŐZTES, akit teljesen és totálisan támogatok az újraválasztásában
- Kormányinfó: A főváros fordítva ül a lovon, Lázár-ügy pedig nincs
- Gyenge fagy, eső, erős szél, de akár 14 fok is lehet majd hétvégén
- Török Gábor közzétette, mekkora esélyt lát a választáson a különböző kimeneteleknek
- Zelenszkij több mint egy év után beszélt arról, hogy mennyi ukrán katona halt meg a háborúban
- Trumpnak már semmi nem lesz olyan könnyű, mint az első évben
A nap legfontosabb hírei – 2026.02.05.
Mohos Márton / 24.hu
Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán 2026. január 10-én a Hungexpon.
