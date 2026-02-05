napi szummahírösszefoglaló
A nap legfontosabb hírei – 2026.02.05.

Mohos Márton / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 02. 05. 21:26
Nagy Feró a Lázárinfón: Amit ő csinál ebben az országban, az hihetetlen. Olyan, mintha én csinálnám
„Ez tragikus nap az egész ország számára” - drasztikus leépítések kezdődtek az egyik legnagyobb presztízsű lapnál
Török Gábor közzétette, mekkora esélyt lát a választáson a különböző kimeneteleknek
A Nagy Ő kiesője szerint „csalódás, mennyire nagyon sovány” Stohl András
Funchal, 2026. február 5. Rybanska Natasa (b) és a holland Bente Rogge a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Ötméteresek döntöttek, Hollandia megvédte címét a női vízilabda Európa-bajnokságon
