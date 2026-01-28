nipahvírusnipah-vírusjárvány
Virológust kérdeztünk: az egyik leghalálosabb vírus Magyarországon is feltűnhet?

AFP
Nipah-fertőzött beteget szállítanak Indiában, 2023-ban.
admin Bihari Dániel
2026. 01. 28. 15:43
Betegek és karantén Indiában, reptéri intézkedések Nepálban, mintha a Covid-járvány nulladik napját látnánk. A Nipah-vírus halálozási aránya tényleg nagyon magas, aggodalomra azonban semmi okunk, nagyon rosszul terjed emberről emberre, a mostani kisebb járványok pedig évről évre felbukkannak a térségben. Kemenesi Gábor virológust kérdeztük, aki Bangladesben kutatja a Nipah-vírust.

A világ egyik leghalálosabb kórokozója, a Nipah vírus ütötte fel a fejét Indiában: eddig öt esetet azonosítottak, egy beteg állapota kritikus. A hatóságok közel száz személyt szólítottak fel, hogy maradjon otthon karanténban, az érintett kelet-indiai területekkel szomszédos Nepál pedig fokozott ellenőrzést vezetett be a reptereken, és más országok is hasonló lépéseket fontolgatnak. A kép kísértetiesen hasonlít a Covid-világjárvány nulladik percére, és onnantól válik a laikus számára extrém módon aggasztóvá, hogy a Nipah halálozási aránya 40-70 százalék. Mekkora egy nagyobb területet érintő járvány kirobbanásának esélye, vagy hogy a vírus eljusson Európába, Magyarországra? Dr. Kemenesi Gábor virológust, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjét kérdeztük, aki személyesen kutatja e kórokozót.

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • hogyan jut a vírus a denevérekből emberekbe;
  • emberről emberre hogyan meg át a fertőzés;
  • miért egészen más a terjedése, mint a Covidé;
  • miként jelenhetne meg Európában, Magyarországon;
  • miért irányul a Nipahra fokozott figyelem a tudósok és a WHO részéről.
Ajánlott videó

