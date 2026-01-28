Virológust kérdeztünk: az egyik leghalálosabb vírus Magyarországon is feltűnhet?

A világ egyik leghalálosabb kórokozója, a Nipah vírus ütötte fel a fejét Indiában: eddig öt esetet azonosítottak, egy beteg állapota kritikus. A hatóságok közel száz személyt szólítottak fel, hogy maradjon otthon karanténban, az érintett kelet-indiai területekkel szomszédos Nepál pedig fokozott ellenőrzést vezetett be a reptereken, és más országok is hasonló lépéseket fontolgatnak. A kép kísértetiesen hasonlít a Covid-világjárvány nulladik percére, és onnantól válik a laikus számára extrém módon aggasztóvá, hogy a Nipah halálozási aránya 40-70 százalék. Mekkora egy nagyobb területet érintő járvány kirobbanásának esélye, vagy hogy a vírus eljusson Európába, Magyarországra? Dr. Kemenesi Gábor virológust, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetőjét kérdeztük, aki személyesen kutatja e kórokozót.

A cikk tartalmából Cikkünk folytatásából többek között kiderül: hogyan jut a vírus a denevérekből emberekbe;

emberről emberre hogyan meg át a fertőzés;

miért egészen más a terjedése, mint a Covidé;

miként jelenhetne meg Európában, Magyarországon;

miért irányul a Nipahra fokozott figyelem a tudósok és a WHO részéről. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el. Már csatlakoztál hozzánk? Akkor lépj be a folytatáshoz! Előfizetek Már előfizető vagyok, Belépek