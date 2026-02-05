Trump: Orbán Viktor egy igazi barát, egy harcos, egy GYŐZTES, akit teljesen és totálisan támogatok az újraválasztásában

Donald Trump nyíltan támogatta Orbán Viktor miniszterelnököt egy posztban a választás előtt.

A nagyon elismert magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, egy valóban erős és hatalmas Vezető, aki már korábban bizonyított a fantasztikus eredmények elérésében. Fáradhatatlanul harcol és szereti a Csodálatos Országát és Népét, ahogy én is az Egyesült Államokat. Viktor folyamatosan azért harcol, hogy Megvédje Magyarországot, Nőjön a Gazdaság, Munkahelyeket Teremtsen, Kereskedelmet Népszerűsítsen, Megállítsa az Illegális Bevándorlást és Biztosítsa a RENDET ÉS A BIZTONSÁGOT. A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolat új szintre lépett az én kormányom alatt, ami nagyrészt Orbán Viktornak köszönhető. Várom, hogy továbbra is szorosan dolgozhassak vele együtt, hogy mindkét ország előreléphessen a SIKER fantasztikus útján az együttműködésben. Már 2022-ben is büszkén TÁMOGATTAM Orbán Viktor újraválasztását, és ismét megtiszteltetés, hogy megtehetem. Orbán Viktor egy igazi barát, egy harcos, egy GYŐZTES, akit teljesen és totálisan támogatok az újraválasztásában. SOSE FOGJA CSERBENHAGYNI MAGYARORSZÁGOT. DONALD J. TRUMP ELNÖK.

– írta Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán, amelyet Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő azzal osztott meg, hogy

Ki is az az Ursula meg Weber?

A miniszterelnök nemrég arról beszélt, hogy olyan régóta támogatják Trumpot, hogy az elnök tartozik annyival a magyar népnek, hogy eljön hozzájuk a választás előtt. Erről a posztban nem esett szó.