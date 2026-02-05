Családi teázás rég volt olyan kínos, mint Jim Jarmusch új filmjében

Nem hiszem, hogy lesz benne zene… nagyon kifinomult, nagyon csendes… vicces és szomorú

– így jellemezte Jim Jarmusch új projektjét 2023-ban, mikor kiderült, hogy néhány év kihagyás után újra nagyjátékfilmet rendez. A Father Mother Sister Brotherben végül lett zene, amelynek nagyon is fontos szerepe lett a filmben, a többi maradéktalanul teljesült: visszafogott, csendes, vicces és szomorú lett a Jarmusch-féle családterápia.