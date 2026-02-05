father mother brother sisterfilmkritikafilmtvjim jarmusch
Családi teázás rég volt olyan kínos, mint Jim Jarmusch új filmjében

admin Polák Zsóka
2026. 02. 05. 20:35
A 73 éves rendező összezárt néhány családot egy kedélyesnek szánt teázásra – mindezt remek színészek tolmácsolásában –, hogy aztán ott szembesüljenek menthetetlen szüleikkel, vagy épp azok hiányával. A Father Mother Sister Brother nem lett Jarmusch legjobb filmje, mégis lehet hozzá kapcsolódni, megszokott lassú, csendes tempója pedig magával tud ragadni két órára. Kritika.

Nem hiszem, hogy lesz benne zene… nagyon kifinomult, nagyon csendes… vicces és szomorú

– így jellemezte Jim Jarmusch új projektjét 2023-ban, mikor kiderült, hogy néhány év kihagyás után újra nagyjátékfilmet rendez. A Father Mother Sister Brotherben végül lett zene, amelynek nagyon is fontos szerepe lett a filmben, a többi maradéktalanul teljesült: visszafogott, csendes, vicces és szomorú lett a Jarmusch-féle családterápia.

  • milyen lett Jim Jarmusch legújabb filmje,
  • milyen univerzális tanulságokkal szolgál a testvéri és a gyerek-szülő kapcsolatokról,
  • hogyan képes humorral megközelíteni a gyászt is,
  • mit hoz Adam Driver, Cate Blanchett vagy épp Vicky Krieps a filmbe,
  • miért jó, hogy eredeti terveivel ellentétben mégis lett filmzenéje a Father Mother Sister Brothernek.
